देश का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट! सुप्रीम कोर्ट-ED का डर दिखाकर 97 दिन रखा निगरानी में, भोपाल के बुजुर्ग दंपती से 22 लाख की ठगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। साइबर ठगों ने ईडी, दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के नाम का ऐसा खौफ पैदा किया कि भोपाल का एक पढ़ा-लिखा बुजुर्ग दंपती करीब 97 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में फंसा रहा। ठगों ने करोड़ों रुपये के कथित मनी ट्रांजैक्शन और जेट एयरवेज के नरेश गोयल से जुड़े मामले का डर दिखाया। गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त होने की धमकी देकर दंपती से गहने गिरवी रखवाए और 22 लाख रुपये ठगों के बताए खाते में जमा करा लिए।

कोलार थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले को पुलिस देश में अब तक के सबसे लंबे डिजिटल अरेस्ट के मामलों में से एक मान रही है। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर आया पहला फोन 65 वर्षीय सुवर्णा लक्ष्मी अपने पति नरसिम्हा राव के साथ कोलार स्थित गणपति इन्क्लेव में रहती हैं। सुवर्णा निजी स्कूल का संचालन कर चुकी हैं, जबकि उनके पति एक निजी कंपनी के वित्त विभाग से सेवानिवृत्त हैं। इसी साल फरवरी में दोनों आंध्र प्रदेश स्थित अपने पैतृक गांव गए थे।

19 मई को सुवर्णा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली के दरियागंज थाने का अधिकारी खन्ना बताया। उसने दावा किया कि दिल्ली के केनरा बैंक में उनके नाम से खुले खाते के जरिए जेट एयरवेज के नरेश गोयल से जुड़े मामले में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है।

ठगों ने दंपती को गिरफ्तारी का डर दिखाया और सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने की बात कही। इसके बाद उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया गया। 'मामला गोपनीय है', कहकर बढ़ाया डर ठगों ने दंपती को चेतावनी दी कि मामला बेहद संवेदनशील और गोपनीय है। किसी रिश्तेदार या परिचित को जानकारी देने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहां तक कि उन्हें नरेश गोयल से जुड़े लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई।

दो दिन बाद एक महिला ने फोन किया। उसने खुद को सीआईडी की मुख्य जांच अधिकारी निशा पटेल बताया। उसने दंपती के बैंक खातों और वित्तीय जानकारी जुटाई। इसके बाद कथित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से उनकी बात भी कराई गई।

फर्जी जब्ती आदेश भेजकर 22 लाख की मांग 9 जून को ठगों ने दंपती को संपत्ति जब्ती का फर्जी आदेश भेज दिया। इसमें एफडी, सोना-चांदी बेचने या गिरवी रखने के निर्देश दिए गए। ठगों ने तत्काल 22 लाख रुपये उनके बताए बैंक खाते में जमा करने को कहा।

डर के कारण दंपती आंध्र प्रदेश से भोपाल लौट आए। 12 जून को उन्होंने कैप्री गोल्ड में अपने जेवर गिरवी रखकर 22 लाख रुपये का लोन लिया और रकम ठगों के खाते में जमा कर दी। लेकिन पैसे देने के बाद भी डिजिटल अरेस्ट खत्म नहीं हुआ। ठग लगातार दंपती पर नजर रखने और उन्हें वीडियो कॉल पर जुड़े रहने के लिए कहते रहे। बाद में जमानत होने और दस्तावेज कोलार थाने भेजे जाने का झांसा दिया गया।

ठगों से मोहलत लेकर उज्जैन पहुंचे, कराया पूजन ठगी के शिकार नरसिम्हा राव ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगातार लग रहा था कि परिवार का बुरा समय चल रहा है। ठगों से मिन्नत कर उन्होंने सुबह से शाम तक की मोहलत मांगी। इसके बाद दोनों उज्जैन पहुंचे और ग्रह दोष शांत कराने के लिए विशेष पूजा-अनुष्ठान भी कराया।