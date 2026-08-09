भोपाल में जेल जाने के अगले ही दिन बंदी की मौत, शरीर पर चोट के निशान; स्वजन ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सीमेंट चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 35 वर्षीय ठेकेदार नीरज धाकड़ की भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचने के अगले ही दिन मौत हो गई। नीरज के शरीर पर सीने, पीठ और कनपटी पर चोट के निशान मिलने से मामला गंभीर हो गया है। परिजनों ने पुलिस पर गिरफ्तारी के दौरान मारपीट करने और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं।

वहीं, जेल प्रबंधन का कहना है कि बंदी का अन्य कैदियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। मौत की वास्तविक वजह और चोटों की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

गिरफ्तारी के अगले दिन भेजा गया था जेल नीरज धाकड़ रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के देवरी गांव का रहने वाला था। एसपी पंकज पांडे के मुताबिक, सूखीसेवनिया थाना पुलिस ने उसे 7 अगस्त को सीमेंट चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। अगले दिन मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

जेल प्रबंधन के अनुसार, शनिवार रात नीरज का एक अन्य कैदी से विवाद हो गया। इसके बाद उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार सुबह उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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पत्नी बोली- पुलिस ने मांगे थे 10 हजार रुपये मृतक की पत्नी रानी धाकड़ ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका दावा है कि 7 अगस्त को जब वह थाने में पति से मिलने पहुंची थी, तब नीरज ने उसे बताया था कि पुलिस उससे रुपये मांग रही है।

पत्नी के मुताबिक, नीरज ने पेशी के दौरान 10 हजार रुपये लेकर आने के लिए कहा था। परिजनों ने गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है। जेल प्रशासन का दावा- रात में आक्रामक हो गया था बंदी दूसरी ओर, जेल अधीक्षक मानवेंद्र परिहार ने मजिस्ट्रेट को भेजे पत्र में अलग घटनाक्रम बताया है। पत्र के मुताबिक शनिवार रात नीरज अचानक आक्रामक हो गया और उसने अन्य कैदियों के साथ मारपीट की। इसके बाद उसे रात में ही जेल अस्पताल ले जाया गया।