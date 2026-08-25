ट्रेन निरस्त होने के बाद रिफंड अटका तो यात्री पहुंचा कोर्ट, रेलवे-IRCTC पर लगा ₹20000 का हर्जाना; 7% ब्याज भी देना होगा
रेलवे और IRCTC को ट्रेन निरस्त होने के बाद यात्री को पूरा रिफंड न देने पर भोपाल उपभोक्ता आयोग ने ₹20,000 का हर्जाना लगाया। आयोग ने बकाया ₹2,110 को 7% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का भी आदेश दिया।
HighLights
रेलवे-IRCTC पर ₹20,000 का हर्जाना लगाया गया।
यात्री को ₹2,110 बकाया 7% ब्याज सहित मिलेगा।
उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी माना रिफंड देरी को।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। ट्रेन निरस्त होने के बाद यात्री को टिकट की पूरी रकम वापस नहीं करना रेलवे और आईआरसीटीसी को भारी पड़ गया। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने 2,110 रुपये का रिफंड रोकने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने रेलवे और आईआरसीटीसी पर कुल 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही बकाया 2,110 रुपये 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
ट्रेन कैंसिल होने पर लिया था दूसरा टिकट
मामला भवानी शंकर ठाकुर से जुड़ा है। उन्होंने परिवार के साथ आगरा से भोपाल आने के लिए निजामुद्दीन-रानी कमलापति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 24 सितंबर 2023 का टिकट बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने 4,160 रुपये का भुगतान किया था। 9 सितंबर 2023 को रेलवे की ओर से ट्रेन निरस्त किए जाने का संदेश मिला। यात्रा जरूरी होने के कारण उन्होंने अगले ही दिन परिवार के लिए केरल एक्सप्रेस में दूसरा टिकट बुक करा लिया।
10 महीने बाद मिला आधा-अधूरा रिफंड
पुराने टिकट की राशि वापस लेने के लिए भवानी शंकर ठाकुर ने रेलवे और आईआरसीटीसी से संपर्क किया। करीब 10 महीने बाद उन्हें सिर्फ 2,050 रुपये वापस किए गए। शेष 2,110 रुपये नहीं लौटाए जाने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।
रेलवे और IRCTC ने एक-दूसरे पर डाली जिम्मेदारी
सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से तर्क दिया गया कि टिकट की बुकिंग और कैंसिलेशन आईआरसीटीसी के माध्यम से हुआ था, इसलिए रिफंड की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी की है।
वहीं, आईआरसीटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को ऑनलाइन टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने तक सीमित बताया। उसका कहना था कि टिकट बुक होने के बाद राशि रेलवे को हस्तांतरित कर दी जाती है। ट्रेन का संचालन, उसमें बदलाव या ट्रेन निरस्त करने से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। ट्रेन के रद्द होने या दोबारा चलने की सूचना भी रेलवे की ओर से दी जाती है।
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आयोग ने दोनों को माना जिम्मेदार
भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य अंजुम फिरोज व प्रीति मुद्गल की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद रेलवे और आईआरसीटीसी दोनों को जिम्मेदार माना।
आयोग ने सेवा में कमी के लिए 20 हजार रुपये का हर्जाना देने और यात्री की बकाया 2,110 रुपये की राशि 7 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। ट्रेन रद्द होने के बाद रिफंड में हुई देरी को लेकर आयोग के इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।