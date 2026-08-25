ट्रेन निरस्त होने के बाद रिफंड अटका तो यात्री पहुंचा कोर्ट, रेलवे-IRCTC पर लगा ₹20000 का हर्जाना; 7% ब्याज भी देना होगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ट्रेन निरस्त होने के बाद यात्री को टिकट की पूरी रकम वापस नहीं करना रेलवे और आईआरसीटीसी को भारी पड़ गया। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने 2,110 रुपये का रिफंड रोकने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने रेलवे और आईआरसीटीसी पर कुल 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही बकाया 2,110 रुपये 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।

ट्रेन कैंसिल होने पर लिया था दूसरा टिकट मामला भवानी शंकर ठाकुर से जुड़ा है। उन्होंने परिवार के साथ आगरा से भोपाल आने के लिए निजामुद्दीन-रानी कमलापति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 24 सितंबर 2023 का टिकट बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने 4,160 रुपये का भुगतान किया था। 9 सितंबर 2023 को रेलवे की ओर से ट्रेन निरस्त किए जाने का संदेश मिला। यात्रा जरूरी होने के कारण उन्होंने अगले ही दिन परिवार के लिए केरल एक्सप्रेस में दूसरा टिकट बुक करा लिया।

10 महीने बाद मिला आधा-अधूरा रिफंड पुराने टिकट की राशि वापस लेने के लिए भवानी शंकर ठाकुर ने रेलवे और आईआरसीटीसी से संपर्क किया। करीब 10 महीने बाद उन्हें सिर्फ 2,050 रुपये वापस किए गए। शेष 2,110 रुपये नहीं लौटाए जाने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।