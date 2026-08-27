महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, भोपाल में ‘त्योहार लोन’ मांगने बैंक पहुंचीं महिलाएं
भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया, जहां महिलाएं बैंक पहुंचकर 'त्योहार लोन' की मांग की। ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस ने भोपाल में महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया।
महिलाएं बैंक पहुंचकर 'त्योहार लोन' के लिए आवेदन किया।
बढ़ती कीमतों से घर का बजट बिगड़ा, त्योहार मनाना मुश्किल।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। त्योहारों के बीच बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। करोंद स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में महिलाएं हाथों में ‘त्योहार लोन’ के आवेदन लेकर पहुंचीं। महिलाओं ने बैंक प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि चीनी, खाद्य तेल और रसोई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ गया है। ऐसे में त्योहार मनाने के लिए उन्हें ऋण दिया जाए।
‘मिठाई बनाने के लिए भी सोचना पड़ रहा’
प्रदर्शन का नेतृत्व नरेला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला ने किया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
उन्होंने दावा किया कि चीनी, घी, मैदा और खाद्य तेल जैसे सामान महंगे होने के कारण कई परिवारों के लिए घर पर त्योहार की मिठाई बनाना भी मुश्किल हो गया है।
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बैंक में आवेदन देकर जताया विरोध
महिलाओं ने बैंक शाखा पहुंचकर प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा और प्रतीकात्मक रूप से त्योहार के लिए ऋण के आवेदन भी जमा किए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस प्रदर्शन के जरिए सरकार तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है कि महंगाई के कारण आम लोग त्योहार की सामान्य खुशियां मनाने के लिए भी आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं।
मनोज शुक्ला ने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों ने परिवारों की बचत और घरेलू बजट दोनों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों को त्योहार मनाने के लिए कर्ज लेने जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े।