महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, भोपाल में ‘त्योहार लोन’ मांगने बैंक पहुंचीं महिलाएं

राज्य ब्यूरो, भोपाल। त्योहारों के बीच बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। करोंद स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में महिलाएं हाथों में ‘त्योहार लोन’ के आवेदन लेकर पहुंचीं। महिलाओं ने बैंक प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि चीनी, खाद्य तेल और रसोई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ गया है। ऐसे में त्योहार मनाने के लिए उन्हें ऋण दिया जाए।

‘मिठाई बनाने के लिए भी सोचना पड़ रहा’ प्रदर्शन का नेतृत्व नरेला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला ने किया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है।