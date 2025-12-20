Bhopal: थाने में ही पुलिस बेबस... मूकदर्शक बने खड़े रहे पुलिसकर्मी, दो पक्षों में चले लात-घूंसे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कानून की हिफाजत का जिम्मा संभालने वाली पुलिस उसी थाने में बेबस नजर आई, जहां फरियादी न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। कार की पेंटिंग को लेकर हुआ मामूली विवाद शाहजहांनाबाद थाना परिसर के भीतर खुलेआम मारपीट में बदल गया। हैरानी की बात यह रही कि दोनों पक्ष पुलिस की मौजूदगी में ही एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते रहे और पुलिस शुरुआती वक्त तक तमाशबीन बनी रही।

जब झगड़ा निपटता नहीं दिखा, तब आखिरकार पुलिस कूदी और दोनों पक्षों को तितर-बितर करने के बाद मारपीट का काउंटर केस दर्ज किया। साथ ही प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एक नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार कार पेंटिंग को लेकर विवाद के बाद दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और फिर थाने के भीतर ही मारपीट होने लगी। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हस्तक्षेप करने की बजाय तमाशबीन बने देखते रहे। सवाल यह है कि जब पुलिस अपने ही परिसर में कानून व्यवस्था कायम नहीं रख पाई, तो शहर की सड़कों पर सुरक्षा का दावा कैसे किया जा सकता है?

कार में ठीक तरीके से पेंट नहीं होने और देरी से काम होने को लेकर शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे इमरान और सलमान के बीच बहस हुई थी। वे इसी विवाद को लेकर शाहजहांनाबाद थाने गए थे। वहां भी परिसर में दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और झूमाझटकी होने लगी।