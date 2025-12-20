Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhopal: थाने में ही पुलिस बेबस... मूकदर्शक बने खड़े रहे पुलिसकर्मी, दो पक्षों में चले लात-घूंसे

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    भोपाल के शाहजहांनाबाद थाने में कार की पेंटिंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दोनों पक्ष परिसर में ही भिड़ गए और ...और पढ़ें

    Hero Image

    थाना परिसर में मारपीट करते लोग (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। कानून की हिफाजत का जिम्मा संभालने वाली पुलिस उसी थाने में बेबस नजर आई, जहां फरियादी न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। कार की पेंटिंग को लेकर हुआ मामूली विवाद शाहजहांनाबाद थाना परिसर के भीतर खुलेआम मारपीट में बदल गया। हैरानी की बात यह रही कि दोनों पक्ष पुलिस की मौजूदगी में ही एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते रहे और पुलिस शुरुआती वक्त तक तमाशबीन बनी रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब झगड़ा निपटता नहीं दिखा, तब आखिरकार पुलिस कूदी और दोनों पक्षों को तितर-बितर करने के बाद मारपीट का काउंटर केस दर्ज किया। साथ ही प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एक नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

    जानकारी के अनुसार कार पेंटिंग को लेकर विवाद के बाद दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और फिर थाने के भीतर ही मारपीट होने लगी। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हस्तक्षेप करने की बजाय तमाशबीन बने देखते रहे। सवाल यह है कि जब पुलिस अपने ही परिसर में कानून व्यवस्था कायम नहीं रख पाई, तो शहर की सड़कों पर सुरक्षा का दावा कैसे किया जा सकता है?

    यह भी पढ़ें- MP News: फिर सुर्खियों में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, 20 साल छोटी कांग्रेस नेता से शादी की चर्चा, तस्वीरें वायरल

    पुलिस के अनुसार, 15 वर्षीय यावर अली 10वीं कक्षा का छात्र है। वह अपने चाचा सैयद सलमान अली के साथ मुंशी हुसैन तालाब के पास स्थित दमहीन गैरेज वर्कशाप में बैठता है। उनके गैरेज में टीलाजमालपुरा निवासी ऑटो डीलर इमरान ने अपनी कार पेंटिंग के लिए दी थी।

    कार में ठीक तरीके से पेंट नहीं होने और देरी से काम होने को लेकर शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे इमरान और सलमान के बीच बहस हुई थी। वे इसी विवाद को लेकर शाहजहांनाबाद थाने गए थे। वहां भी परिसर में दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और झूमाझटकी होने लगी।

    यह भी पढ़ें- Bhopal Metro: इंदौर मॉडल पर होगी भोपाल मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था, 110 पूर्व सैनिक संभालेंगे मोर्चा

    ग्राहक इमरान के साथ उसके दोस्त आरिश, फराज और अनवर ने चाचा-भतीजे और उनके साथ इदरिश बिहारी से मारपीट की। बदले में उन्होंने भी लात-मुक्के चलाए। जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ा। गैरेज संचालक सलमान को छोड़कर पुलिस ने अन्य सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।

    परिसर में मारपीट शुरू होने के बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया था। आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है। पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    - अभिनव चौकसे, डीसीपी जोन-3