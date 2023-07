Bhopal: मेडिकल डॉक्टरों की तरह वेतन को लेकर आयुष का आंदोलन आज से, चिकित्सक काली पट्टी बांधकर करेंगे काम

राजधानी सहित प्रदेश के नौ सरकारी आयुष कालेजों के लगभग 250 चिकित्सा शिक्षक गुरूवार से चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे है। गुरुवार को आयुष यूनानी और होम्योपैथी डाक्टर के वेतनमान में किए जा रहे भेदभाव को लेकर आयुष डाक्टर काली पट्टी बांधकर काम कर अपना विरोध जताएंगे। दरअसल आयुष चिकित्सकों की मांग है कि उन्हें भी मेडिकल कालेज के डाक्टरों के समान वेतन दिया जाए।

मेडिकल डॉक्टरों की तरह वेतन को लेकर आयुष का आंदोलन आज से

