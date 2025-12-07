भोपाल में ड्यूटी पर रील देख रहा था एएसआई, तभी पहुंच गए पुलिस कमिश्नर, ऑन स्पॉट ठोका जुर्माना
भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र के औचक निरीक्षण से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ड्यूटी से गायब दो पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए, जबकि एक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र के औचक निरीक्षण ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। शुक्रवार देर रात किए गए इस निरीक्षण में जहां दो पुलिसकर्मी ड्यूटी प्वाइंट से नदारद मिले और तत्काल निलंबित किए गए, वहीं एक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर रील देखते पकड़ा गया, जिस पर कमिश्नर ने मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना ठोका।
पुलिस कमिश्नर की त्वरित कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक, कमिश्नर मिश्र रात करीब 9:30 बजे रोशनपुरा नोडल प्वाइंट पहुंचे। यहां तैनात कार्यवाहक उप निरीक्षक शशि चौबे और कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रविंद्र सिंह प्वाइंट से गायब मिले। कमिश्नर ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि ड्यूटी प्वाइंट से अनुपस्थित रहना पुलिस सेवा की मूल भावना के खिलाफ है और किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।
रील देखने पर लगाई फटकार
इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद सहायक उप निरीक्षक राजकुमार दुबे मोबाइल पर सोशल मीडिया रील देखते पाए गए। कमिश्नर ने उन्हें फटकार लगाते हुए 500 रुपये जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल का अनावश्यक उपयोग सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है। यह लापरवाही सीधे-सीधे कानून-व्यवस्था पर असर डाल सकती है।
महकमे को सख्त संदेश
कमिश्नर के इस अचानक निरीक्षण ने पुलिस बल में कड़ा संदेश भेजा है कि रात्रि गश्त और सुरक्षा ड्यूटी में ढिलाई किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों को उच्च स्तर का अनुशासन और जिम्मेदारी का परिचय देना होगा। पुलिस विभाग के भीतर इस कार्रवाई को कमिश्नर की जीरो टॉलरेंस नीति के स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
