भोपाल में ड्यूटी पर रील देख रहा था एएसआई, तभी पहुंच गए पुलिस कमिश्नर, ऑन स्पॉट ठोका जुर्माना

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र के औचक निरीक्षण ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। शुक्रवार देर रात किए गए इस निरीक्षण में जहां दो पुलिसकर्मी ड्यूटी प्वाइंट से नदारद मिले और तत्काल निलंबित किए गए, वहीं एक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर रील देखते पकड़ा गया, जिस पर कमिश्नर ने मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना ठोका।

पुलिस कमिश्नर की त्वरित कार्रवाई सूत्रों के मुताबिक, कमिश्नर मिश्र रात करीब 9:30 बजे रोशनपुरा नोडल प्वाइंट पहुंचे। यहां तैनात कार्यवाहक उप निरीक्षक शशि चौबे और कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रविंद्र सिंह प्वाइंट से गायब मिले। कमिश्नर ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि ड्यूटी प्वाइंट से अनुपस्थित रहना पुलिस सेवा की मूल भावना के खिलाफ है और किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।