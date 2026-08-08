भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को अहम सुनवाई, नमाज व्यवस्था पर होगा फैसला
धार की ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को सुनवाई करेगा, जो शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था पर महत्वपूर्ण निर्णय देगी। ...और पढ़ें
HighLights
भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 अगस्त को।
शुक्रवार की नमाज व्यवस्था पर न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण।
प्रशासन को 14 अगस्त की नमाज के लिए तैयारी रखनी होगी।
डिजिटल डेस्क, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 12 अगस्त को सुनवाई होगी। पूर्व में पांच और छह अगस्त को सुनवाई की जानी थी, लेकिन नहीं हो सकी थी।
बता दें कि शुक्रवार की नमाज को लेकर न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ही आगे की व्यवस्था स्पष्ट होगी।
सुनवाई के बाद 14 अगस्त को चूंकि शुक्रवार है। ऐसे में प्रशासन को 12 अगस्त के आदेश के अनुसार नमाज व्यवस्था में बदलाव की स्थिति के लिए भी तैयारी रखनी होगी। पिछले दो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के तहत भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 वाली भूमि पर नमाज शांतिपूर्वक हो चुकी है।
न्यायालय के निर्देश से ही यह स्पष्ट होगा कि खसरा 612 की भूमि पर मौजूदा अंतरिम व्यवस्था आगे जारी रहेगी या शुक्रवार की नमाज के लिए कोई नई व्यवस्था तय होगी। मंदिर और मस्जिद पक्ष भी इसी सुनवाई के परिणाम के आधार पर अपना अगला कदम तय करेंगे।