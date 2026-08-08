भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को अहम सुनवाई, नमाज व्यवस्था पर होगा फैसला

डिजिटल डेस्क, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 12 अगस्त को सुनवाई होगी। पूर्व में पांच और छह अगस्त को सुनवाई की जानी थी, लेकिन नहीं हो सकी थी।

बता दें कि शुक्रवार की नमाज को लेकर न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ही आगे की व्यवस्था स्पष्ट होगी। सुनवाई के बाद 14 अगस्त को चूंकि शुक्रवार है। ऐसे में प्रशासन को 12 अगस्त के आदेश के अनुसार नमाज व्यवस्था में बदलाव की स्थिति के लिए भी तैयारी रखनी होगी। पिछले दो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के तहत भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 वाली भूमि पर नमाज शांतिपूर्वक हो चुकी है।