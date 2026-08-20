शिक्षक करता था छेड़छाड़, प्राचार्य ने नहीं सुनी शिकायत तो बैतूल में छात्राओं ने घेरा थाना; तब दर्ज हुई FIR
बैतूल के सारनी में छात्राओं ने शिक्षक सुनील चौधरी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। प्राचार्य द्वारा शिकायत पर कार्रवाई न करने के बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया।
HighLights
प्राचार्य की अनदेखी पर छात्राओं ने थाना घेरा।
शिक्षक सुनील चौधरी पर पॉक्सो एक्ट में FIR।
आरोपित शिक्षक को निलंबित भी किया गया।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगाते हुए गुरुवार को थाने का घेराव कर दिया। छात्राओं ने साफ कहा कि जब तक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वे थाने से नहीं हटेंगी। दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने 14 वर्षीय छात्रा की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
लैब में बुलाकर आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप
छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक सुनील चौधरी उन्हें स्कूल की लैब में बुलाता था और वहां आपत्तिजनक व्यवहार करता था। विरोध करने पर कथित तौर पर कक्षा में फेल करने की धमकी दी जाती थी।
छात्राओं ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को भी एक छात्रा के साथ इसी तरह की घटना हुई थी। इसके बाद 19 अगस्त को स्कूल में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ गया और फिर उसे लैब में आने के लिए कहा गया।
प्राचार्य को शिकायत, कार्रवाई नहीं हुई तो थाने पहुंचीं
छात्राओं ने शिक्षक के व्यवहार की शिकायत स्कूल के प्राचार्य से लिखित रूप में की थी। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज छात्राएं गुरुवार को एकजुट होकर सारनी थाने पहुंच गईं। छात्राओं के थाने पहुंचने और प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर उनके कई स्वजन भी वहां पहुंच गए। छात्राओं ने कार्रवाई होने तक थाने से नहीं हटने की बात कही।
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पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज, शिक्षक निलंबित
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 14 वर्षीय छात्रा की लिखित शिकायत के आधार पर शिक्षक सुनील चौधरी के खिलाफ लज्जा भंग और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
वहीं, शिकायत सामने आने के बाद जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और छात्राओं के आरोपों से जुड़े अन्य तथ्यों व साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है।