बालाघाट चावल घोटाला मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई, BJP जिलाध्यक्ष का भाई भोपाल से गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, बालाघाट । मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चावल घोटाले में एसआइटी ने रविवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे के बड़े भाई राजकुमार कावरे को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। इस चावल घोटाले में यह 20 वीं गिरफ्तारी है।

दरअसल, चार जून को उजागर हुए सरकारी चावल को एफसीआइ के गोदाम से छिंदवाड़ा स्थित प्लांट पर पहुंचाने के बजाय निजी राइस मिलों में खपा दिया गया। इस घोटाले की कड़ियां पूर्व मंत्री के भाई राजकुमार की टेकाड़ी स्थित हर्ष राइस मिल से भी जुड़ी पाई गईं।

बता दें कि एसआइटी तकनीकी साक्ष्यों, वित्तीय लेनदेन और बयानों के आधार पर राजकुमार कावरे के बिजनेस पार्टनर विनोद शर्मा, गोपाल ठाकुर और पूर्व मंत्री के भतीजे अविनाश कावरे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों आरोपित फिलहाल बालाघाट जेल में हैं।