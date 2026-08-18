बालाघाट के बैगा बहुल गांवों में आठ बच्चों की मौत की गुत्थी सुलझी, खसरा-मलेरिया बना कारण; 45 अभी भी भर्ती

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। म्ध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैगा जनजातीय बहुल गांवों में आठ बच्चों की मौत जिस अज्ञात बीमारी से बताई जा रही थी, उसकी पहचान चिकित्सकों ने कर ली है। स्वास्थ्य आयुक्त धनराज एस. की अध्यक्षता में गठित चिकित्सकों के पांच सदस्यीय दल ने परीक्षण और निष्कर्ष के आधार पर बच्चों की मौत का कारण खसरा (मीजल्स) और मलेरिया को बताया है।

बच्चों को नहीं लगा था टीका दरअसल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी (एनआईवी) की जांच में बच्चों में मीजल्स की पुष्टि हुई है। इन बच्चों को खसरा का टीका नहीं लगा था। हालांकि मृत बच्चों में कितनों की मीजल्स और कितनों की मलेरिया से मौत हुई, यह विभाग ने फिलहाल स्पष्ट नहीं किया है।

148 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौटे वहीं, अस्पताल में भर्ती 23 बच्चों के लिए उपचार से सही होने के पश्चात मंगलवार को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 39 बच्चे जिला अस्पताल में और छह लांजी के अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। सभी को बुखार, उल्टी-दस्त और शरीर में दाने हैं। अब तक कुल 148 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं।