मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की घोषणा, कांग्रेस की सरकार बनी तो कराएंगे जातिगत जनगणना

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी ताकि पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की संख्या और उनकी स्थिति की सही जानकारी सामने आ सके। इसके आधार पर विकास के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए प्रविधान किए जाएंगे। यह घोषणा रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने की।

कांग्रेस की सरकार बनी तो कराएंगे जातिगत जनगणना: कमलनाथ

Your browser does not support the audio element.