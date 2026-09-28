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भोपाल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक, DGP ने की तैयारियों की समीक्षा

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 28 Sep 2026 02:00 AM (IST)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित मध्य प्रदेश दौरे से पहले डीजीपी कैलाश मकवाणा ने पुलिस मुख्यालय में नवीन ...और पढ़ें

डीजीपी ने की आपराधिक कानून प्रदर्शनी की तैयारियों की समीक्षा

डीजीपी ने की आपराधिक कानून प्रदर्शनी की तैयारियों की समीक्षा

HighLights

  1. डीजीपी ने अमित शाह के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की।

  2. नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी की तैयारी।

  3. साइबर अपराध और कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित मध्य प्रदेश दौरे और तीन अक्टूबर से आयोजित होने वाली नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी की तैयारियों की डीजीपी कैलाश मकवाणा ने रविवार को पुलिस मुख्यालय में समीक्षा की।

बैठक में साइबर अपराध, कानून-व्यवस्था, आतंकवाद प्रतिरोध, माओवादी समस्या उन्मूलन, पुलिस आधुनिकीकरण और पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा समन्वय सहित पुलिसिंग के विभिन्न विषयों पर अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिए।

अधिकारियों ने ई-जीरो एफआईआर, 1930 साइबर हेल्पलाइन, साइबर कमांडो प्रशिक्षण और सेफ क्लिक अभियान की जानकारी दी। सेफ क्लिक के माध्यम से 8.6 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाए जाने की जानकारी दी गई। ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई-समन, फॉरेंसिक सेवाओं और 57 मोबाइल फोरेंसिक वैन की जानकारी भी दी गई।

विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव ने प्रदर्शनी की तैयारियों की जानकारी दी। इसमें अपराध घटित होने से नागरिक को न्याय मिलने तक की प्रक्रिया को पुलिस, एफएसएल, अभियोजन और जेल की भूमिका के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी करीब पांच दिन चलेगी और तीन अक्टूबर से आम नागरिकों के लिए शुरू होगी।