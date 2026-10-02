इंदौर: आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर इंदौर के पास बेरुघाट में गुरुवार रात भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है।

मानपुर से धामनोद की ओर जा रहा एक ट्रक बेकाबू हो गया और बैलेंस खोते हुए दूसरे लेन में जाकर दो ट्रकों से टकरा गया। इसके बाद उस बेकाबू ट्रक की टक्कर एक और ट्रक से हो गई।

हादसे में तीन लोगों की मौत

आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर इन वाहनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ लोग वाहनों के बीच फंस गए। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है।