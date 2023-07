Bhopal: शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थराव करने वाले बच्चों पर कार्रवाई, ट्रेन का टूटा था शीशा; RPF ने चलाया अभियान

Bhopal News ट्रेन कमलापति स्टेशन से प्रस्थान के उपरांत रानी कमलापति-भोपाल के मध्य कोच नंबर. सी-11 पर दो बच्चों द्वारा पत्थर मारा गया जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। उक्त बच्चों को आरपीएफ ने दौड़कर पकड़ा तथा उनसे पूछताछ के उपरांत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें आरपीएफ ने इस संबंध में जागरूक अभियान शुरू कर दिया है।

Bhopal: शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थराव करने वाले बच्चों पर कार्रवाई

