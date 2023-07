Mahakal Bhasma Aarti: सावन माह के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई आरती, भक्तों का लगा तांता

भोपाल, एजेंसी। Mahakal Bhasma Aarti: उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के साथ पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। देश भर के शिव भक्त भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए सावन महीने में उज्जैन पहुंचते हैं। सावन के महीने में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना के समय में भी परिवर्तन होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर विराजमान राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में सभी पर्वों की शुरुआत सबसे पहले होती है।

#WATCH | Madhya Pradesh: Aarti performed at Shree Mahakaleshwar Temple in Ujjain, on the first day of 'Sawan' month. pic.twitter.com/yFuvOdOY38

इस महीने में देशभर के श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज से 'सावन' शुरू हो रह है। मंदिर में सावन के पहले दिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है।

#WATCH | Madhya Pradesh: Devotees queue up to offer prayers at Shree Mahakaleshwar Temple in Ujjain, on the first day of 'Sawan'. pic.twitter.com/aSGKeTIFRP