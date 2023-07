Bhopal: अदालत में गवाही दे रहा था युवक तभी आया हार्ट अटैक, कोर्ट मुंशी ने CPR देकर बचाई जान

12वें सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार कौल की अदालत में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गवाही दे रहा युवक अचानक कठघरे में ही गिर गया। दरअसल युवक को हार्ट अटैक आया था। जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात मुंशी भूपेंद्र सिंह ने युवक को CPR देना शुरु किया। जिससे युवक की जान बचा ली गई। घटना के बाद मौके पर डॉक्टर भी पहुंच गए थे।

अदालत में गवाही दे रहा था युवक तभी आया हार्ट अटैक

भोपाल (मध्य प्रदेश), ऑनलाइन डेस्क। 12वें सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार कौल की अदालत में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गवाही दे रहा युवक अचानक कठघरे में ही गिर गया। ड्यूटी पर मौजूद कोर्ट मुंशी भूपेंद्र सिंह को भनक लग गई। जिसके बाद उन्होंने बिना समय गंवाए युवक को समतल स्थान पर लिटाया और मुंह से सांस देना शुरू किया। साथ ही उसके सीने को भी लगातार पंप किया। भूपेंद्र दो मिनट से अधिक समय तक यह प्रक्रिया दोहराते रहे और देखते ही देखते युवक की चेतना लौट आई। गवाही देते समय हुआ बेहोश ऐशबाग के पुष्पा नगर में रहने वाले 24 वर्षीय सुभाष गुप्ता का एक मामला अदातल में चल रहा है। शुक्रवार को फरियादी सुभाष और उसकी मां और दोस्त इंद्रेश लोधी गवाही देने कोर्ट पहुंचे थे। दोपहर डेढ़ बजे सुभाष गवाही देने कठघरे में खड़ा हुआ था। पास ही उसकी मां, दोस्त इंद्रेश के अलावा सरकारी वकील अनिल शुक्ला और आरोपितों की तरफ से भी चार अधिवक्ता मौजूद थे। करीब 10 मिनट की गवाही देने के बाद आरोपितों के वकीलों ने सुभाष से सवाल पूछना शुरू किए थे, तभी सुभाष बेसुध होकर कठघरे में गिर पड़ा। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करना है, उधर सुभाष बेसुध ही था। पांच मिनट में बचा ली जान घटना होते ही लोगों ने तुरंत 108 एंबुलेंस पर फोन किया। इस बीच कोर्ट मुंशी आरक्षक भूपेंद्र गुर्जर ने भांप लिया कि सुभाष को हार्ट अटैक आया है। उन्होंने कठघरे से सुभाष को उठाकर समतल स्थान पर लिटाया और CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) देना शुरू किया। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ और सुभाष ने आंखें खोल दी। इस बीच 108 एंबुलेंस से डॉक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने भूपेंद्र सिंह की पीठ ठोकते हुए कहा कि यदि CPR देने में दो मिनट की भी देरी हो जाती तो सुभाष की जान बचना मुश्किल थी। सुभाष को उपचार के लिए जेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत में सुधार हुआ है। एक सप्ताह पहले ही लिया था प्रशिक्षण राजधानी पुलिस के आरक्षक (क्रमांक-3450) भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एक सप्ताह पहले नगरीय पुलिस ने DRP लाइन में CPR देने का प्रशिक्षण शिविर लगाया था। वहां उसने भी CPR देने की ट्रेनिंग ली थी। भूपेंद्र को इस बात की खुशी है कि उन्होंने एक युवा की जान बचा ली।

