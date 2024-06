Vidisha News: विदिशा की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 किमी दूर से दिख रहा धुएं का गुबार; मौके पर दमकल की कई गाड़ियां

एएनआई, भोपाल। Vidisha Chemical Factory Fire: मध्य प्रदेश के विदिशा से आग की खबर सामने आ रही है। विदिशा के पीतल मिल चौराहा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। 8 से 10 किलोमीटर दूर तक काला धुआं दिखाई दिया। विदिशा, बासौदा, सांची और भोपाल से कई दमकल गाड़ियां और SDRF, होमगार्ड और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा।

#WATCH | Madhya Pradesh: A fire broke out at a chemical factory in the industrial area at Pital Mill Chouraha, Vidisha. Black smoke was visible from 8 to 10 kilometres away. Several fire tenders from Vidisha, Basoda, Sanchi and Bhopal and teams of SDRF, Home Guard and… pic.twitter.com/MhW0G5BtUg