नेपाल की बाढ़ में मंडीदीप की कंपनी के 92 कर्मी लापता, रायसेन के 2 युवक भी शामिल; हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए गए थे 248 कर्मचारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। इनमें मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग शामिल हैं, जिससे यहां के लोगों की चिंता बढ़ गई है। रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित एंड्रिट्ज हाइड्रो से नेपाल भेजे गए 248 कर्मियों में से 92 का पांच दिन बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। लापता लोगों में रायसेन जिले के दो युवक भी शामिल बताए जा रहे हैं।

ये सभी कर्मचारी नेपाल के रासुवा जिले में अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना में काम करने के लिए गए थे। इसी क्षेत्र में 26 अगस्त को भोटेकाशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। बाढ़ के बाद से परियोजना क्षेत्र में फंसे और लापता कर्मचारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

विभिन्न राज्यों के निवासी हैं कर्मचारी कंपनी से जुड़े सूत्रों के अनुसार अपर त्रिशूली-1 परियोजना में काम करने के लिए भेजे गए 248 कर्मी केवल मध्य प्रदेश के नहीं थे। इनमें देश के विभिन्न राज्यों के कर्मचारी शामिल थे। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों के संपर्क से बाहर होने की जानकारी सामने आई। कंपनी ने लापता कर्मियों की पहचान के लिए उनके फोटो और व्यक्तिगत विवरण विदेश मंत्रालय के माध्यम से नेपाल सरकार को उपलब्ध करा दिए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर उनकी तलाश और पहचान की प्रक्रिया में मदद मिल सके।

कंपनी स्तर पर विदेश मंत्रालय और नेपाल सरकार के साथ संपर्क कर लापता कर्मचारियों के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पांच दिन बीतने के बाद भी सभी 92 कर्मियों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है।

बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में था रासुवा 26 अगस्त को नेपाल में भारी बारिश के बाद भोटेकाशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। इसके चलते रासुवा समेत आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ और व्यापक नुकसान की स्थिति बनी। अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना भी इसी क्षेत्र में स्थित है।