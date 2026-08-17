उज्जैन: नाग पंचमी से पहले महाकालेश्वर मंदिर के पुल की 300 गार्ड्स ने की जांच, एक साथ लगाई छलांग

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के ओवरब्रिज का नाग पंचमी से पहले टेस्ट किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में 300 ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स 10 मिनट तक एक साथ 91 फीट ऊंचे इस पुल से कूदे।

इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की शेषनाग पर बैठी हुई मूर्ति है। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए भक्तों के लिए खुलता है। भीड़ के भार (क्राउड लोड) का अंदाजा लगाने के लिए बोल्ट, जोड़ और जंग लगने की जांच की गई।

'एक बार में 300 से ज्यादा भक्त इस पुल का न करें इस्तेमाल' ब्रिज कॉर्पोरेशन के एसडीओ रघुनाथ सूर्यवंशी ने कहा, "हमारा सुझाव है कि एक बार में 300 से ज्यादा भक्त इसका इस्तेमाल न करें।" सोमवार को भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए इंजीनियरों ने इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने से पहले ब्रिज पर भीड़ के भार का टेस्ट किया।

ऐसे किया गया टेस्ट पहले गार्ड्स को ब्रिज पर चलाया गया और फिर एक साथ तालमेल बिठाकर कूदने को कहा गया, जबकि ब्रिज कॉर्पोरेशन और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों ने इसकी प्रतिक्रिया पर नजर रखी। भक्तों के आने-जाने के लिए इस स्ट्रक्चर को सही घोषित करने से पहले इंजीनियरों ने बोल्ट, जोड़ और जंग के निशानों की जांच की।