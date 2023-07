MP News: मध्य प्रदेश के मंधान नदी में 3 बहे, बुजुर्ग और एक बच्ची की मौत; दूसरी लड़की की तलाश जारी

जंगल से मवेशियों को लेकर लौट रहे बुजुर्ग समेत दो बहने मंगलवार दोपहर को मंधान नदी में बह गई। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को जीवित निकाला लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक 7 वर्षीय बालिका की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक कजरा निवासी दिमागचंद नागवंशी (60) और दो सगी बहनें रोशनी ऊइके (9) और आरती ऊइके (7) अपने मवेशियों को जंगल से गांव लेकर लौट रही थी।

मध्य प्रदेश के मंधान नदी में 3 लोग बहे (प्रतिकात्मक फोटो)

छिंदवाड़ा, ऑनलाइल डेस्क। जंगल से मवेशियों को लेकर लौट रहे बुजुर्ग समेत दो बहने मंगलवार दोपहर को मंधान नदी में बह गई। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को जीवित निकाला लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं एक मासूम को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। एक 7 वर्षीय बालिका की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक कजरा निवासी दिमागचंद नागवंशी (60) और दो सगी बहनें रोशनी ऊइके (9) और आरती ऊइके (7) अपने मवेशियों को जंगल से गांव लेकर लौट रही थी। नदी से गांव नजदीक होने की वजह से तीनों ने पहले मवेशियों को नदी पार कराया और उसके बाद वो भी नदी में उतर गए। रोशनी को मृत अवस्था में ग्रामीणों ने बाहर निकाला लेकिन आरती की तलाश पुलिस और बचाव दल अभी भी कर रहा है। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को भी निकाला लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान हुई बुजुर्ग की मौत न्यूटन चिखली चौकी प्रभारी एफएस मरकाम ने बताया गांव से पुल पार कर जंगल का रास्ता बहुत लंबा है, लिहाजा गांव के लोग उथली जगह पार कर ही जंगल की ओर जाते हैं। बुजुर्ग और बच्ची भी इसी रास्ते से गए और हादसे का शिकार हो गए। नदी में बहाव तेज होने की वजह से जब बुजुर्ग और बच्ची बहने लगे तो मौजूद किसान मदद के लिए दौड़े बुजुर्ग को जीवित अवस्था में बाहर निकाला गया जबकि बच्ची की मौत हो चुकी थी, इलाज के दौरान बुजुर्ग की भी मौत हो गई।

