'बागी सिपाहियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने रियासतों पर बनाया था दबाव', मोड़ी लिपि के पत्र में 1857 की क्रांति का बड़ा खुलासा

शशिकांत तिवारी, भोपाल। ''ज्ञान भारतम मिशन'' के अंतर्गत पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण के लिए चलाए गए अभियान में मराठी भाषा और मोड़ी लिपि में दो पेज का दस्तावेज मिला है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा रियासतों को भेजा गया यह पत्र भारतीय सिपाहियों के देश प्रेम और अंग्रेजी शासन द्वारा प्रताड़ना की कहानी बताता है।

इसके अनुसार, ''छठवीं पलटन कंटन्जेंटी शिंदे'' के 75 सैनिकों ने अंग्रेजों के हित में काम करने की जगह नौकरी छोड़ कर बगावत कर दी। इसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी ने रियासतों को पत्र भेजा कि इन सैनिकों को आश्रय नहीं दिया जाए। कोई भी रियासत इन्हें भर्ती नहीं करे। उनके साथ मारपीट नहीं की जाए बल्कि पकड़कर अंग्रेजों को सौंपा जाए।

ऐसा ही एक पत्र इंदौर की होलकर रियासत को मिला था। इसके आधार पर रियायत की ओर से 27 नवंबर 1857 को एक सूचना (विज्ञप्ति फौजदारी) जारी की गई थी। होलकर सरकार के समस्त दरबारियों और प्रजा को संबोधित करती इस सूचना में कहा गया था,



'' हुकुम दफ्तर कचहरी सेंट्रल इंडिया के हुजूर से अंग्रेजी पत्र में साहब सीकसार (अंग्रेज अधिकारी का नाम) बहादुर गवर्नमेंट हिन्दुस्तान द्वारा 19 अक्टूबर 1857 को लिखा गया पत्र हमारी कचहरी को प्राप्त हुआ है। कोई आदमी गैर मुल्क (दूसरी रियासत) और खासकर रियासत फिरंगी की नौकरी पाने के इरादे से नहीं आने पाए। फिरंगियों के आदमी ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं।''

होलकर रियासत की ओर से लिखित सूचना के साथ उन 75 सिपाहियों की सूची भी जारी की गई थी जिन्होंने बगावत की थी। सूची में प्रत्येक सिपाही का नाम, जाति, निवास स्थल का उल्लेख था, जिससे उनकी पहचान आसानी से की जा सके। इसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के थे।