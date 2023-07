MP News: ग्वालियर में कोचिंग सेंटर से घर जा रही 17 वर्षीय लड़की की गोली मारकर हत्या, हमलावर मौके से हुआ फरार

MP News मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 11वीं कक्षा की 17 वर्षीय एक छात्रा की मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कथित तौर पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह एक कोचिंग सेंटर से कक्षा खत्म होने के बाद घर लौट रही थी। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना सोमवार रात करीब आठ बजे माधवगंज थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर हुई।

ग्वालियर में कोचिंग सेंटर से घर जा रही 17 वर्षीय लड़की की गोली मारकर हत्या (प्रतिकात्मक फोटो)

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 11वीं कक्षा की 17 वर्षीय एक छात्रा की मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कथित तौर पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह एक कोचिंग सेंटर से कक्षा खत्म होने के बाद घर लौट रही थी। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना सोमवार रात करीब आठ बजे माधवगंज थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर हुई। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि लड़की अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन-चार लोगों ने कथित तौर पर उस पर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि इसके बाद हमलावर मौके से भाग गए। हमलावरों की तलाश जारी अधिकारी ने बताया कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिक जानकारी के लिए दूसरी लड़की से पूछताछ कर रही है, जो घटना के समय पीड़ित के स्कूटर पर थी। अधिकारी ने बताया कि हमलावरों की तलाश जारी है।

