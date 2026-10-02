जमीन के ऊपर नहीं, नीचे बहती हैं ये नदियां! गुफाओं के अंधेरे से समुद्र तक, अद्भुत हैं दुनिया की ये जगहें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। धरती के नीचे बहने वाली नदियां हमेशा से रहस्य, रोमांच और प्राकृतिक खूबसूरती का अमेजिंग कॉम्बीनेशन रही हैं। ये नदियां गुफाओं, चट्टानों और अंधेरी सुरंगों के बीच बहती हुई एक ऐसा अनुभव देती हैं, जो किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं लगता।

खास बात यह है कि इनमें से कुछ नदियां इतनी अनोखी हैं कि वे सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं। अगर आप ट्रैवल और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो इन अंडरग्राउंड नदियों को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें।

यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अंडरग्राउंड नदियों में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह नदी सीधे समुद्र में जाकर मिलती है। यहां बोट राइड करते हुए गुफाओं के अंदर की अद्भुत संरचनाएं देखने को मिलती हैं।

प्यूर्टो प्रिंसेसा भूमिगत नदी (फिलीपींस)

रियो सेक्रेटो (मेक्सिको)

क्रिस्टल क्लियर पानी और खूबसूरत चट्टानों के लिए मशहूर यह नदी गुफाओं के अंदर बहती है। यहां वॉक और स्विमिंग के जरिए एक अनोखा एक्सपीरियंस लिया जा सकता है।

लबौइच नदी(फ्रांस)

यह यूरोप की सबसे लंबी नेविगेबल अंडरग्राउंड नदियों में से एक है। यहां बोट टूर के जरिए गुफाओं के भीतर की शानदार संरचनाओं को करीब से देखा जा सकता है।

पुंकवा नदी (चेक गणराज्य)

यह नदी खूबसूरत गुफाओं और गहरी घाटियों से होकर गुजरती है। यहां का नाव से किया जाने वाला टूर बेहद रोमांचक और यादगार होता है।

वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफाएं (न्यूजीलैंड)

यहां बहने वाली अंडरग्राउंड नदी के ऊपर हजारों ग्लोवॉर्म्स चमकते हैं, जो रात के आसमान जैसा दृश्य बनाते हैं। बोटिंग करते समय यह नजारा जादुई लगता है।

लॉस्ट रिवर केव (संयुक्त राज्य अमेरिका)

यह अमेरिका की एकमात्र अंडरग्राउंड बोट टूर वाली नदी मानी जाती है।यहां का शांत वातावरण और रहस्यमयी गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

सोन डूंग नदी (वियतनाम)

दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक सोन डूंग नदी गुफा के अंदर बहने वाली यह नदी बेहद रोमांचक है। यहां का विशाल प्राकृतिक ढांचा और जंगल जैसा वातावरण अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है।

सांता फे नदी (अमेरिका-फ्लोरिडा)

यह नदी कुछ हिस्सों में जमीन के नीचे गायब हो जाती है और फिर बाहर निकलती है। इसका यह अनोखा स्वरूप इसे खास बनाता है।