Sawan 2023: साल में एक बार खुलता है भगवान शिव का यह मंदिर, जानें क्या है इसकी खासियत

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Sawan 2023: हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व है। यह माह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में श्रद्धालु भगवान शंकर की पूज पूरे विधि विधान से करते हैं। मान्यता है कि महादेव की पूजा-पाठ करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस बार सावन 2 महीने तक चलेगा। देशभर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं। सावन में इन शिव मंदिरों में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ होती है। इस माह में भक्त भोलेनाथ का दर्शन कर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। ऐसे में आज आपको एक बेहद ही खास शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। आइए जानें इस अद्भुत मंदिर के बारे में... भारत में मौजूद हर मंदिर को लेकर अपनी अलग-अलग मान्यताएं है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा । यह मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह मंदिर ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। भक्तों के लिए इस मंदिर का दर्शन दुर्लभ माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने सें श्रद्धालुओं के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है और सुख-शांति मिलती है। सोमेश्वर महादेव मंदिर की खास बात है कि यह साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस मंदिर का पट महाशिवरात्रि के खास मौके पर खुलता है। यहां इस दिन भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ होती है। यह मंदिर महाशिवरात्रि पर कुछ घंटों के लिए ही खुलता है। हालांकि जब मंदिर बंद होता है, उसके बाद भी भक्त यहां आते हैं और बाहर से ही पूजा-पाठ करके चले जाते हैं। इस दौरान मन्नत मांगने वाले भक्त मंदिर के गेट पर कलावा बांधकर जाते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं, तो कलावा खोलने के लिए यहां आते हैं। Pic Credit: Freepik

