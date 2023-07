सावन में करना चाहते हैं सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, तो IRCTC लेकर आया है शानदार मौका, जानें पूरी डिटेल्स

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Tour Package: लोगों को देश-विदेश घुमाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से आईआरसीटीसी लगातार नए-नए टूर पैकेजेस लॉन्च करता है। भारतीय रेलवे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी मौका देता है। इस सावन आईआरसीटीसी के विशेष पैकेज के जरिए आप सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पैकेज से जुड़ी जरूरी डिटेल्स।

Devote yourself to Lord Shiva on the 7 Jyotirlinga Yatra by Bharat Gaurav Tourist train from Yognagri Rishikesh.

Book now on https://t.co/hZIb8RjQiT#azadikirail #IRCTC #BharatGaurav@incredibleindia @tourismgoi @RailMinIndia @AmritMahotsav @EBSB_Edumin