IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी दे रहा है मात्र 15 हजार में गुजरात घूमने का मौका, जानें कैसे कराएं बुकिंग

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Tour Package: अगर आप पहले कभी गुजरात नहीं गए हैं। यहां के खूबसूरत नजारों को अभी तक देखने का मौका नहीं मिला है, तो आपके लिए ही आईआरसीटीसी (IRCTC) लेकर आया है एक ऐसा टूर पैकेज, जिसमें आप बहुत ही कम खर्च में घूम सकते हैं गुजरात। आइए जानते हैं क्या है इस पैकेज में खास और अन्य जरूरी डिटेल्स।

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज का नाम Kewadia With Ahmedabad Ex Mumbai रखा गया है। ये टूर पैकेज 4 दिन और 3 रात का होगा। मुंबई से हर शुक्रवार आप इस पैकेज का लाभ उठा सकेंगे।

इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट्स को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद और वडोदरा की मशहूर जगहों को घूमने का मौका मिलेगा। इस यात्रा के लिए किराया 15,440 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है।

- आने-जाने की टिकट की सुविधा मिलेगी।

- ब्रेकफास्ट और डिनर टूर पैकेज में शामिल होगा।

- होटल में ठहरने की पूरी व्यवस्था आईआरसीटीसी द्वारा की जाएगी।

- ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसमें कवर होगा।

- एसी व्हीकल से घूमने-फिरने की सुविधा मिेलेगी।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप गुजरात के खूबसूरती को करीब से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Here's your chance to take an exciting tour of Vadodara and Ahmedabad with the Kevadia With Ahmedabad Ex Mumbai #tourpackage.

Book now on https://t.co/KDhIkbCS07#azadikirail #irctctourism #IRCTC @incredibleindia @tourismgoi @AmritMahotsav— IRCTC (@IRCTCofficial) July 7, 2023