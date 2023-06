Rambagh Palace Jaipur: दुनिया का बेस्ट होटल्स में शामिल हुआ जयपुर का ये पैलेस, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Rambagh Palace Jaipur: जयपुर के रामबाग पैलेस को एक पॉप्युलर ऑनलाइन ट्रैवल साइट द्वारा दुनिया के टॉप 10 होटल्स में शामिल किया गया है। बता दें कि रामबाग पैलेस कभी जयपुर राजघराने का गेस्ट हाउस हुआ करता था, जिसे 1835 में बनाया गया था। लेकिन आज यह एक आलीशन होटल में तब्दील हो चुका है, जहां आने वाले पर्यटक भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी की अनूठी झलक देख सकते हैं और राजसी ठाट-बाट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये पैलेस अपनी नायाब खूबसूरती, इतिहास और बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है।

​रामबाग पैलेस का इतिहास ​

रामबाग पैलेस, जिसे 'जयपुर का गहना' के रूप में जाना जाता है। कभी यह महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय और उनकी रानी महारानी गायत्री देवी का निवास स्थान हुआ करता था। पैलेस 47 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एक बड़ा उद्यान, बड़ा बरामदा और लग्जुरियस रूम्स के साथ कई सारी ए वन सर्विसेस मौजूद हैं। यहां आने वाले मेहमानों को एकदम शाही ट्रीटमेंट मिलती है।

Jaipur, the Pink City, has always charmed travel enthusiasts. Now, it stands tall with immense pride as the iconic luxury heritage hotel, 'Rambagh Palace,' claims the top spot on TripAdvisor's list of Traveller’s Choice Best of Best Hotels in the World for 2023.

(1/3) pic.twitter.com/1OJqkfCx5B— Rajasthan Tourism (@my_rajasthan) May 28, 2023