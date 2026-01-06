क्या आप भारत में इटली का अनुभव लेना चाहते हैं? चलिए लवासा की सैर पर!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में दिनों में घूमने का अपना अलग ही मजा होता है। ठंडी हवाएं और शांत वातावरण मन को अलग ही सुकून देता है। यही वजह है कि लोग अक्सर विंटर सीजन में भी घूमने का प्लान बनाते हैं। सर्दियों में बात जब भी घूमने की आती है, तो पहाड़ लोगों की पहली पसंद होते हैं।

पहाड़ों की ताजी हवा और वहां की शांति हमेशा से ही हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी वजह से आजकल लगभग हर हिल स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा रहती है। ऐसे में अगर आप कोई ऐसा डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं, जो खूबसूरत होने के साथ-साथ भीड़भाड़ से दूर हो, तो महाराष्ट्र में एक ऐसी ही जगह है। यह एक ऐसी जगह है, जो कई सारे रहस्यों से भरी हुई है और आपको हैरान कर देगी। आइए जानते हैं क्यों खास है यह जगह-

लवासा: भारत का इटली अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के लवासा शहर की, जिसे भारत का इटली कहा जाता है। यह शहर अपनी खूबसूरत वास्तुकला, रंगीन रास्तों और झील के किनारे बसे नजारों के साथ आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है।

लवासा को खास तौर पर इटली के मशहूर तटीय शहर 'पोर्टोफिनो' की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। यहां की आर्किटेक्चर शैली बिल्कुल भूमध्यसागरीय (Mediterranean) है। वारसगांव झील के किनारे बनी रंग-बिरंगी इमारतें, पत्थर के बने रास्ते (cobblestone streets) और खूबसूरत पुल इसे एक परफेक्ट यूरोपीय शहर जैसा लुक देते हैं। सह्याद्रि पर्वतमाला की गोद में बसा लवासा, नेचर और मॉर्डन आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन संगम है।

घूमने का सबसे अच्छा समय लवासा की खूबसूरती को करीब से देखने और महसूस करने के लिए सही समय पर यहां जाना बेहद जरूरी है। यहां की ट्रिप प्लान करने के लिए आप मौसम के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं:-

अक्टूबर से मार्च (सर्दियां): यह महीने यहां आने का सबसे सही समय है। इस दौरान यहां मौसम बेहद सुहाना होता है। आप यहां झील के किनारे टहलने, साइकिलिंग और वॉटर स्पोर्ट्स का भरपूर आनंद ले सकते हैं।

जून से सितंबर (मानसून): अगर बारिश के शौकीन हैं और इस दौरान घूमना पसंद करते हैं, तो आपके लिए मानसून में यह जगह जन्नत है। इस दौरान यहां का पूरा इलाका धुंध और हरियाली से ढक जाता है। हर तरफ बहते झरने इस जगहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।

अप्रैल से जून (गर्मियां): इस दौरान मौसम थोड़ा गर्म होता है, लेकिन अगर आप कम भीड़भाड़ और लोगों से दूर शांति से कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो इस समय भी यहां आ सकते हैं। कैसे पहुंचें लवासा? लवासा तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग चुन सकते हैं। यह हिल स्टेशन सड़क मार्ग से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहां तक का सफर काफी रोमांचक होता है:-