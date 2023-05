नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Tour Package: टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी समय-समय पर टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। इन पैकेज के तहत आपको अलग-अलग पर्यटन स्थल देखने का मौका मिलता है। इसी कड़ी में आईआरसीटीसी आपके लिए दक्षिण भारत यात्रा का स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है। इस ट्रेन का किराया 15,900 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। आइए जानते हैं, पैकेज से जुड़ी जरूरी डिटेल्स।

Immerse yourself in devotion at some of the most venerated temples of South India on the Divya Dakshin Darshan Yatra.

