IRCTC Rajasthan Tour Package: दुर्गा पूजा के मौके पर सस्ते में घूम सकते हैं पूरा राजस्थान, रहना-खाना सब फ्री

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Rajasthan Tour Package: त्योहारों के सीज़न में स्कूल के साथ ऑफिसेज़ की भी छुट्टियां होती हैं, जिसके चलते ये समय घूमने-फिरने की प्लानिंंग के लिए बेस्ट होता है। जब बच्चों से लेकर बड़े तक बेफ्रिक होकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप भी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC लेकर आया है आपके लिए एक शानदार मौका। दुर्गा पूजा फेस्टिवल सीजन के लिए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत 'रॉयल ​​राजस्थान भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन' (Royal Rajasthan Bharat Gaurav Special Tourist Train) टूर पैकेज का ऐलान किया है। राजस्थान के लिए ये खास टूरिस्ट ट्रेन 20 अक्टूबर, 2023 को कोलकाता से रवाना होगी।

पैकेज का नाम- Durga Puja Spl Shades of Roya Rajasthan

पैकेज की अवधि- 9 रात और 10 दिन

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

डेस्टिनेशन कवर्ड- जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, माउंट आबू, पुष्कर, उदयपुर

इस स्पेशल टूर पैकेज में उदयपुर, पुष्कर, माउंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को घूमने का मौका मिलेगा।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 71,300 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 52,300 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 49,900 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 43,900 और बिना बेड के 40,000 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप राजस्थान के खूबसूरत जगहों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Take a royal sojourn to Rajasthan, the Land of Maharajas. Explore splendid monuments and take part in fun activities like camel safari on the Durga Puja Spl. Shades Of Royal Rajasthan #tour.

Book now on https://t.co/Ib5F8G1Y1i— IRCTC (@IRCTCofficial) June 6, 2023