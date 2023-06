IRCTC Tour Package: ओडिशा घूमना चाहते हैं, तो इस शानदार पैकेज का उठाएं लाभ, जानें जरूरी डिटेल्स

IRCTC Tour Package अगर आप भी ओडिशा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कम बजट के कारण मन मार लेते हैं तो आईआरसीटीसी लेकर आया है शानदार टूर पैकेज। इस पैकेज के तहत आप इन खास जगह की यात्रा कर सकते हैं।आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आइए जानते हैं पैकेज से जुड़ी जरूरी डिटेल्स।

IRCTC Tour Package: ओडिशा घूमना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी पैकेज का उठाएं लाभ

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Tour Package: ओडिशा पर्यटकों के बीच जगन्नाथ पुरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा भी यहां काफी कुछ देखने लायक हैं। अगर आप भी ओडिशा घूमने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आईआरसीटीसी आपके लिए शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। जी हां, इस पैकेज के तहत आप ओडिशा की खूबसूरत जगहों की यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं, पैकेज के जरूरी डिटेल्स। पैकेज के डिटेल्स Discover rich culture, heritage and biodiversity on the Enthralling Odisha #tour. Book now on https://t.co/5JOuY27TZe@incredibleindia @tourismgoi @AmritMahotsav #IRCTC #azadikirail June 28, 2023 पैकेज का नाम- Enthralling Odisha - Janmashtami Special पैकेज की अवधि- 5 रात और 6 दिन ट्रैवल मोड- फ्लाइट डेस्टिनेशन कवर्ड- पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिल्का मिलेगी यह सुविधा- 1. इस पैकेज में आपको 5 ब्रेकफास्ट (Breakfast) और 5 डिनर (Dinner) की सुविधा मिलेगी। 2. घूमाने के लिए आपके साथ गाइड मौजूद रहेगा। 3. ट्रैवल इंश्योरेंस भी दी जाएगी। यात्रा में लगेगा इतना शुल्क- 1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 43, 700 रुपये चुकाने होंगे। 2. वहीं दो लोगों को 34,900 रुपये शुल्क देना होगा। 3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 33,500 रुपये का शुल्क देना होगा। 4. बच्चों (5-11) के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ 30,700 और बिना बेड के 25,800 रुपए देने होंगे। 5. 2-4 साल के बच्चे के लिए 21, 200 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। IRCTC ने ट्वीट करके दी जानकारी- आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप ओडिशा की सैर करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे करा सकते हैं बुकिंग आप इस टूर पैकेज के लिए बुकिंग आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी पर्यटक सुविधा केंद्र, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। पैकेज से जुड़ी ज्‍यादा जानकारी के ल‍िए आप आईआरसीटीसी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। Pic Credit: Freepik

