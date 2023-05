IRCTC Bahar-E-Kashmir Tour Package: एक साथ करें कश्मीर के कई खूबसूरत जगहों की सैर, आईआरसीटी के बजट टूर में

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Bahar-E-Kashmir Tour Package: कश्मीर को यों ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। ये जगह कितनी खूबसूरत है इसका अंदाजा तो आपको यहां आकर ही लगेगा। गर्मियों में यहां का नजारा अलग होता है और सर्दियों में अलग। मतलब आपको हर एक सीज़न में कश्मीर अलग नजर आएगा। तो अगर चिलचिलाती गर्मियों से दूर किसी ठंडी जगह जाकर छुट्टियां बिताने की सोच रहे हैं, तो कश्मीर से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन क्या ही होगा। ऐसे लोगों के लिए आईआरसीटीसी लेकर आया है एक शानदार पैकेज, जिसमें आप कर सकेंगे यहां की कई खूबसूरत जगहों की सैर एक साथ। आइए जानते हैं इस पैकेज के बारे में।

पैकेज का नाम- Bahar-E-Kashmir

पैकेज की अवधि- 6 रात और 7 दिन

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

डेस्टिनेशन कवर्ड- गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, सोनमर्ग

प्रस्थान की तारीख- 27 मई, 17 जून, 24 जून, 15 जुलाई, 25 जुलाई, 19 अगस्त

1. आने-जाने के लिए ईकोनॉमी क्लास की फ्लाइट की टिकट मिलेगी।

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी। दो रात श्रीनगर में, एक रात सोनमर्ग में, दो रात पहलगाम में और एक रात डिलक्स हाउसबोट में।

2. 6 ब्रेकफास्ट (Breakfast) और 6 डिनर (Dinner) की सुविधा मिलेगी।

3. घूमने के लिए व्हीकल की सुविधा मिलेगी।

- फ्लाइट में खाने-पीने का खर्च आपको देना होगा।

- अपनी मनपसंद सीट के लिए अलग से पैसे भी आपको ही देने होंगे।

- ट्रिप पर लंच आपको खुद से मैनेज करना होगा।

- घूमने वाली जगहों की एंट्री फीस और अगर गाइड लेते हैं, तो इसके पैसे भी आपको खुद ही देने होंगे।

- टिप, इश्योरेंस, एल्कोहल, कैमरा चार्ज, टेलीफोन कॉल्स, मसाज वगैरह की सुविधा भी पैकेज में शामिल नहीं है।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 63,800 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 53,900 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 52,100 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ 41,500 और बिना बेड के 38,300 रुपए देने होंगे।

वैसे अलग-अलग महीनों में ट्रिप के बजट में भी थोड़े-बहुत बदलाव हैं, जिन्हें आप आईआरसीटीसी की बेवसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप कश्मीर की इन खूबसूरत जगहों की सैर करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Experience all that Jammu & Kashmir has to offer with #irctc BAHAR-E-KASHMIR #tour.

Book your #package today https://t.co/6IjDkdBoe8— IRCTC (@IRCTCofficial) May 8, 2023