Himachal Travel Destination: रिलैक्सिंग वीकेंड के लिए बेस्ट है हिमाचल का परवाणू, जहां देखने को है बहुत कुछ

Himachal Travel Destination अगर आप एक से दो दिन की छुट्टियों में घूमने के लिए आसपास शांत और खूबसूरत जगह की तलाश कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश का परवाणू है इसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। यहां घूमने वाली जगहों की कोई कमी नहीं। फैमिली से लेकर फ्रेंड्स हर किसी के साथ यहां आकर कर सकते हैं जमकर मौज-मस्ती। तो जान लें इस जगह के बारे में जो यहां घूमने- फिरने में आएंगे काम।

Himachal Travel Destination: हिमाचल प्रदेश के परवाणू में देखने वाली जगहें

Himachal Travel Destination: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित परवाणू बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। जो अपने मनमोहक नजारों के साथ सेब और आडू के बागानों के लिए मशहूर है। नेचर से लेकर एडवेंचर लवर्स तक के लिए ये जगह बेस्ट है। इस जगह आकर आप ट्रैकिंग, हाइकिंग जैसी कई एक्टिविटीज के मजे ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें, जो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को खास बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं परवाणू में घूमने वाली कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में। कैक्टस गार्डन यहां का बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है कैक्टस गार्डन। यह एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, जिसमें कैक्टस की लगभग 3500 से ज्यादा वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं। पिंजौर गार्डन यह गार्डन पंचकूला से 15 किमी की दूरी पर स्थित है, जो 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इस गार्डन को बनाने का काम 17वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। बैसाख के महीने में इस गार्डन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो अगर परवाणू आएं, तो इस ऐतिहासिक जगह को भी देखें। टिंबर ट्रेल टिंबर ट्रेल वाली जगह हमेशा ही भीड़ नजर आती है। यहां आकर टिंबर ट्रेल देखने के लिए वक्त जरूर निकालें। यहां का खास अट्रैक्शन रोप वे सवारी है। एक ट्रिप में इस केबल कार में 12 लोग बैठ सकते हैं। इस सफर के दौरान आप हिमाचल की खूबसूरत वादियों का दीदार कर सकते हैं। फलों का बागान परवाणू आकर यहां फलों का बागान देखना मिस न करें, जो बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है। शिवालिक रेंज की गोद में बसी इस जगह का मौसम ज्यादातर सुहावना रहता है, इस वजह से यहां सेब और आड़ू की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही यहां से अचार, जैम, जेली और दूसरे फ्रूट्स से बने प्रोडक्ट्स भी बहुत मशहूर हैं। कैसे पहुंचे? फ्लाइट से- परवाणू में कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो अगर आप यहां फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं, तो सबसे निकटतम चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, जो यहां से 30 किमी दूर है। ट्रेन से- आप कालका से यहां के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। जहां से परवाणू सिर्फ 2 किमी दूर है। बस से- चंडीगढ़ और अंबाला से परवाणू तक के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। Pic credit- freepik

