सिंगापुर-दुबई जाने की जरूरत नहीं! भारत में भी मिल रहा Cruise Holiday का मजा, बढ़ रहा है लग्जरी टूरिज्म का चलन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के बीचों-बीच तैरते किसी 5-स्टार क्रूज में छुट्टियां बिताना कैसा होगा? जी हां, भारत में अब यह कोई दूर का सपना नहीं रह गया है। हाल ही में 'Cordelia' क्रूज द्वारा लॉन्च किया गया 'Sky' जहाज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 12 डेक, 2400 से ज्यादा यात्रियों की क्षमता और लग्जरी सुविधाओं से लैस यह जहाज दिखाता है कि भारतीयों को समुद्री सफर कितना पसंद आ रहा है।

(Image Source: Jagran) विदेशी तटों से स्वदेशी समंदर तक का सफर एक समय था जब क्रूज हॉलिडे का मतलब सिर्फ सिंगापुर, दुबई या यूरोप हुआ करता था। हालांकि, अब भारत का अपना क्रूज टूरिज्म सेक्टर तेजी से उड़ान भर रहा है। देश की 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटरेखा इस उद्योग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज भारतीय पर्यटक सिर्फ पहाड़ों या ऐतिहासिक जगहों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार भी 'क्रूज भारत मिशन' के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काफी जोर दे रही है।

उभरते हुए प्रमुख डेस्टिनेशन्स भारत में क्रूज टूरिज्म के नक्शे पर कई खूबसूरत डेस्टिनेशन्स तेजी से उभर रहे हैं। मुंबई का नया वर्ल्ड-क्लास क्रूज टर्मिनल इस नेटवर्क का मुख्य केंद्र बन रहा है। इसके अलावा गोवा के खूबसूरत बीच, कोच्चि का शांत तटीय इलाका और लक्षद्वीप व अंडमान-निकोबार के नीले पानी वाले द्वीप अब क्रूज यात्रियों की पहली पसंद बन गए हैं। इन जगहों पर पोर्ट्स को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है ताकि बड़े अंतरराष्ट्रीय और घरेलू जहाज आसानी से रुक सकें, जिससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार दोनों को भारी बढ़ावा मिल रहा है।

(Image Source: Jagran) तेजी से बढ़ा क्रूज इवेंट्स का ट्रेंड शादियां और इवेंट्स क्रूज पर सफर करना अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल अनुभव बन गया है। भारतीय पर्यटकों की खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब क्रूज यात्राओं को पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा रहा है। कॉर्पोरेट जगत के MICE (मीटिंग्स, इवेंट्स और एग्जिबिशन) के लिए यह एक शानदार विकल्प बनकर उभरा है।

इतना ही नहीं, समंदर की लहरों के बीच शाही 'डेस्टिनेशन वेडिंग्स' का ट्रेंड भी जोरों पर है। शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन से लेकर बॉलीवुड स्टाइल एंटरटेनमेंट तक, पर्यटकों के देसी स्वाद और पसंद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।