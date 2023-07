IRCTC Northeast Tour Package: अक्टूबर में बना लें सिक्किम का प्लान, आईआरसीटीसी के साथ करें बजट में ट्रिप प्लान

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Northeast Tour Package: नार्थ ईस्ट में बसी लगभग हर एक जगह इतनी खूबसूरत हैं कि इसका एहसास आपको यहां जाकर ही होगा। खूबसूरत होने के साथ ही यहां घूमने-फिरने वाली जगहों की भी कोई कमी नहीं और सिक्किम की तो बात ही अलग है। जो खासतौर से अपने खूबसूरत झीलों, मठों, आर्किड नर्सरी और एडवेंचरस ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। अगर आप यहां जाने की सोच तो रहे हैं, लेकिन कैसे क्या प्लान करना है, कहां घूमना है इसे लेकर कनफ्यूज़ हैं, तो आईआरसीटीसी आपके लिए लेकर आया है शानदार मौका, जिसमें आप कर सकेंगे सिक्किम की सैर।

पैकेज का नाम- SIKKIM - WHISPERING MOUNTAINS – THE HIMALAYAN GOLDEN TRIANGLE – KALIMPONG – GANGTOK - DARJEELING” EX. BHUBANESWAR

पैकेज की अवधि- 5 रात और 6 दिन

ट्रैवल मोड- फ्लाइट

डेस्टिनेशन कवर्ड- भुवनेश्वर, दार्जिलिंग, गंगटोक, कलिमपोंग

1. आने-जाने के लिए फ्लाइट की सुविधा मिलेगी।

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

3. इस टूर पैकेज में 5 ब्रेकफास्ट और 5 डिनर की सुविधा मिलेगी।

4. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

5. घूमने- फिरने के लिए व्हीकल की सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 63,390 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 51,370 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 49,670 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 46,270 और बिना बेड के 43,540 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप सिक्किम के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Lose yourself amidst the mountains on the Sikkim - Whispering Mountains – The Himalayan Golden Triangle – Kalimpong – Gangtok - Darjeeling Ex. Bhubaneswar tour.

Lose yourself amidst the mountains on the Sikkim - Whispering Mountains – The Himalayan Golden Triangle – Kalimpong – Gangtok - Darjeeling Ex. Bhubaneswar tour.