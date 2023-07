IRCTC Hyderabad Tour Package: बच्चों के साथ बना रहे हैं बजट में घूमने का प्लान, तो IRCTC लेकर आया शानदार प्लान

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC Hyderabad Tour Package: अगर आप बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, जहां वो जमकर मौज-मस्ती कर पाएं और ट्रिप में बहुत ज्यादा खर्चा भी न हो, तो हैदराबाद का प्लान बना सकते हैं। यहां फिल्म सिटी, फोर्ट, म्यूज़ियम और भी कई जगहें हैं, जहां बच्चे ही नहीं आप भी ले सकेंगे घूमने-फिरने का आनंद, तो आईआरसीटीसी लेकर आया है आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज, जान लें इसके बारे में।

पैकेज का नाम- SPLENDID HYDERABAD WITH RAMOJI EX MUMBAI

पैकेज की अवधि- 4 रात और 5 दिन

ट्रैवल मोड- ट्रेन

डेस्टिनेशन कवर्ड- फिल्म सिटी, गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टॉम्ब, सलरजंग म्यूजियम

1. आने- जाने की टिकट मिलेगी।

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

3. खाने की सुविधा मिलेगी।

4. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

इस ट्रिप में 3AC और स्लीपर क्लास के आधार पर किराया देना होगा।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो 3AC के लिए 26,900 और स्लीपर क्लास के लिए 23,000 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों के लिए 3AC का खर्चा 16,800 तो वहीं स्लीपर क्लास के लिेए 13,600 रुपए चुकाने होंगे।

3. तीन लोगों के लिए 3AC का किराया 10,400 रुपए है और स्लीपर में 10,400 रुपए है।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप हैदराबाद के मशहूर रामोजी फिल्म सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Set off on an exciting exploration of Hyderabad's popular monuments and Ramoji Film City on the Splendid Hyderabad with Ramoji ex-Mumbai #tour.

