IRCTC South Western Tour Package: आईआरसीटीसी दे रहा ऊटी घूमने का शानदार मौका, जानें टूर पैकेज की पूरी डिटेल्स

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। IRCTC South Western Tour Package: अगर आप अगस्त की छुट्टियों में कहां जाएं इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो साउथ घूमने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान यहां का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। आईआरसीटीसी ने हाल ही में एक टूर पैकेज भी लांच किया है जिसमें आपको मिलेगा कुर्ग से लेकर मैसूर, ऊटी, बैंगलोर घूमने का मौका। तो आइए जानते हैं इस पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी और कितने पैसे करने होंगे खर्च।

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज के तहत यात्री कर्नाटक, केरल, बेंगलुरु और तमिलनाडु के वेस्‍टर्न घाट की भी सैर कर सकेंगे। इस टूर पैकेज की शुरुआत 10 अगस्त को विशाखापटनम होगी और यह टूर 15 अगस्त को समाप्त होगा। यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है। जिसमें आप फ्लाइट से सैर कर सकेंगे।

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में एयर टिकट, 5 ब्रेकफास्‍ट और 5 डिनर, 5 रातें डीलक्स होटल में रहने की व्‍यवस्‍था, ट्रेवल इंश्योरेंस, आईआरसीटीसी टूर एस्कॉर्ट की सर्विस, घूमने के लिए व्‍हीकल की व्यवस्था इन सबकी सुविधा मिलेगी।

अगर आप इस टूर पर अकेले जाते हैं, तो आपको इसके लिए 35,210 रुपए खर्च करने होंगे।

वहीं, दो व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो इसके लिए 26,650 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देना होगा।

वहीं, 3 लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति 25,875 रुपए किराया देना होगा।

अगर आप यात्रा में बच्चे के लिए अलग से शुल्क देना होगा। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए बेड के साथ इस पैकेज की कीमत 23,715 रुपए है और बिना बेड के 25,035 रुपए किराया है। वही, अगर बच्चा 2 वर्ष से 4 वर्ष तक का है तो फिर किराया 7650 रु है।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप साउथ के खूबसूरत जगहों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Explore an intriguing ecosystem & venerated temples on Tour Of South Western Valleys Ex Visakhapatnam.

