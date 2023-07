Delhi Photoshoot Destinations: दिल्ली की ऐसी जगहें, जो खाने-पीने से लेकर घूमने और फोटोशूट के लिए भी हैं बेस्ट

Delhi Photoshoot Destinations अगर आप फोटोशूट के लिए किसी शानदार लोकेशन की तलाश कर रहे हैं तो दिल्ली की ये जगहें हैं एकदम बेस्ट। जहां आप हर तरह का फोटोशूट करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि इनमें से ज्यादातर जगहों की एंट्री भी एकदम फ्री है मतलब बिंदास होकर आप यहां की एक-एक जगह कर सकते हैं कवर। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में।

Delhi Photoshoot Destinations: फोटोशूट के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये जगहें

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Delhi Photoshoot Destinations: अगर आप फोटो क्लिक करवाने के शौकीन हैं और इसके लिए किसी शानदार लोकेशन की तलाश कर रहे हैं, जहां आप इत्मीनान से अलग-अलग आउटफिट्स में तस्वीरें क्लिक करा सके, तो दिल्ली में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोकेशन्स के बारे में बताने वाले हैं, जो प्री-वेडिंग शूट है, इंस्टाग्राम या फेसबुक डीपी के लिए शूट है, हर एक के लिए हैं परफेक्ट। इन जगहों की खास बात ये है भी कि ज्यादातर जगहों पर किसी तरह की एंट्री फीस नहीं है। सोने पर सुहागा है कि फोटोफूट के बाद आप यहां रिलैक्स होकर खानपान और घूमने का भी मजा ले सकते हैं, तो बिना देर किए आइए जान लेते हैं इन जगहों के बारे में। हौज खास विलेज साउथ दिल्ली में हौज खास विलेज सबसे पहली ऐसी जगह है, जो आपके फोटोशूट को बना देगी यादगार। यहां डियर पार्क, सड़कों पर बने खूबसूरत कैफे, रेस्टोरेंट्स हैं, जहां आप न सिर्फ फोटोग्राफी कर सकते हैं, बल्कि उसके बाद खानपान और आसपास बिखरे नजारों का भी मजा ले सकते हैं। चंपा गली दिल्ली के साकेत में एक ऐसी जगह है जो इतनी खूबसूरत है कि यहां कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इसका नाम है चंपा गली। यहां की दीवारों पर भी तरह-तरह की कलाकारी की गई है, जहां आप अलग-अलग पोज़ में फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। यहां तो लोग खासतौर से फोटोशूट के लिए ही आते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसके बाद टाइम बचे, तो यहां के कैफे में कॉफी का स्वाद जरूर चखें। जो आपके पूरे दिन की थकान मिटाने के साथ उसे यादगार बना देगी। मजनू का टीला मजनू का टीला वैसे 'दिल्ली का नन्हा तिब्बत' के नाम से जाना जाता है। अगर आपको तिब्बती कल्चर पसंद है। यहां के खानपान के शौकीन हैं, तब तो ये आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होगी। इसके अलावा ये जगह फोटोशूट के लिए भी बेस्ट है। यहां कई सारे लोकेशन्स हैं, जो आपकी फोटोज़ में खूबसूरती एड करने का काम करेंगे। लोधी गार्डन लोधी गार्डन अपने हरियाली और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहां के लगभग हर एक कोने में बिखरी है खूबसूरती, मतलब हर एक जगह आपके फोटोज़ को बना देगी शानदार। लोधी गार्डन वैसे प्री-वेडिंग शूट केे लिए भी काफी मशहूर है। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh