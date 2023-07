अगर आप भी अपनी ट्रिप को बनाना है आसान, तो गाड़ी पर इन वजहों से जरूर लगवाएं FASTag

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में प्रस्ताव दिया है कि वाहन के लिए थर्ड-पार्टी बीमा खरीदते समय FASTag अनिवार्य किया जाना चाहिए। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से सरकार द्वारा FASTag को अनिवार्य बनाया गया है। इसके कई फायदे भी हैं जिसकी वजह से आपको इसे अपनी गाड़ी में लगवाना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में।

जानें क्या है गाड़ी में FASTag लगाने के फायदे

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो (RFID) आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित किया जाता है। यह प्रीपेड रिचार्जेबल टैग आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है, जिससे आप टोल प्लाजा से इंतजार किए बिना आसानी से निकल सकते हैं। टोल फीस सीधे आपके FASTag के प्रीपेड वॉलेट या आपके FASTag से जुड़े बैंक खाते से काट ली जाती है। FASTag के लाभ ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से सरकार द्वारा FASTag को अनिवार्य बनाया गया है। ये कारण सरकार और यात्रियों दोनों के लिए है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं- तेल और समय बचाए फास्टैग आपका समय और तेल दोनों बचाने में मदद कर सकता है। FASTag को टोल प्लाजा पर टैग रीडर द्वारा स्कैन और रीड किया जाता है, जिससे टोल फीस FASTag या आपके FASTag के प्रीपेड वॉलेट से जुड़े बैंक खाते से काट ली जाती है। यह आपको लंबी लाइन में इंतजार करने से बचाता है, जिससे आपका समय बचता है। इससे आप टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते समय खर्च होने वाले ईंधन की बचत भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रिचार्ज जो चीज FASTag के उपयोग को और भी अधिक आसान बनाती है, वह है इसकी ऑनलाइन रिचार्ज सुविधा। आप अपने FASTag को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT ट्रांसफर, RTGS ट्रांसफर या यहां तक कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। कैशलेस ट्रांजेक्शन FASTag के साथ, आप टोल प्लाजा पर पैसे के लेन-देन, खुले पैसे या नकदी रखने की चिंता किए बिना आसानी से सफर कर सकते हैं। लगातार नोटिफिकेशन पाएं अपने FASTag खाते को मनी ट्रांसफर मोबाइल एप्लिकेशन से जोड़ने पर, आपके पास सभी लेनदेन और टोल ट्रांजेक्शन की जानकारी आती रहेगी। इससे आपको अपनी यात्रा के दौरान टोल प्लाजा पर खर्च किए गए पैसे का ट्रैक रखने में मदद मिलेगी। Picture Courtesy: Freepik

Edited By: Harshita Saxena