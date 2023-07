July Monsoon Destinations: मानसून का लेना है भरपूर मजा, तो जुलाई में करें इन जगहों का रुख

July Monsoon Destinations मानसून का सुहावना मौसम आ चुका है। देश के ज्यादातर इलाकों में लगातार झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दिलाने का काम किया है। साथ ही यह समय ट्रेवल प्लान्स बनाने का भी है। अगर आप भी बारिश प्रेमी हैं तो हम आपको बता रहे हैं ऐसी 8 जगहों के बारे में जहां आपको मानसूम के समय जरूर घूमने का प्लान बनाना चाहिए।

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। July Monsoon Destinations: भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुकी है। रिमझिम बारिश न सिर्फ मनुष्यों और जानवरों को गर्मी से राहत दिलाती है, बल्कि पेड़-पौधे भी जी उठते हैं। ऐसा शायद ही कोई शख्स हो जिसे मानसून का समय न पसंद हो। जुलाई के महीने से पहले ही लोग मानसून के दौरान भारत में घूमने की जगहों की तलाश शुरू कर देते हैं। आपके मानसून ट्रिप को आसान और यादगार बनाने के लिए हम खास जगहों की लिस्ट लेकर आए हैं। कोडईकनाल कोडईकनाल दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक पहाड़ी शहर है। कोडईकनाल को जुलाई की छुट्टियों के लिए घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के लिए जाना जाता है। कोडईकनाल में इस वक्त मानसून छाया हुआ है और इस दौरान यह जगह बेहद खूबसूरत हो जाती है। अलेप्पी केरल के अलेप्पी में भी जुलाई के महीने में भारी बारिश होती है, जो इसे मानसून प्रेमियों के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। कूर्ग कर्नाटक का खूबसूरत हिल स्टेशन मानसून के दौरान बिल्कुल अलौकिक दिखता है। एक शांत हिल स्टेशन, कूर्ग की प्राकृतिक खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जुलाई में खूब बारिश होती है, जिससे पूरा क्षेत्र हरा-भरा और सुंदर दिखता है। आप जुलाई के महीने में यहां की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। गोवा गोवा में जुलाई के महीने में भारी बारिश होती है। हालांकि, इस दौरान समुद्र तट खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए स्विमिंग करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बीच पर जा सकते हैं। बारिश के मौसम में यह जगह पूरी तरह हरी-भरी हो जाती है। लंढौर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना है, तो जुलाई के महीने में लंढौर जरूर जाएं। इस समय के दौरान उत्तराखंड का छोटा छावनी शहर पूरी तरह हरा-भरा और सुंदर हो जाता है। लोनावाला महाराष्ट्र में लोनावला जुलाई में पूरी तरह हरा-भरा और भव्य हो जाता है। यह मानसून में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मेघालय बादलों का निवास कहे जाने वाले मेघालय, दुनिया की सबसे नम जगह मावसिनराम का घर है। यह प्रकृति और बारिश के प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है।

