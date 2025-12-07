Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक कप कॉफी से भी कम खर्च में देखें पटना की 5 ऐतिहासिक जगहें, इतिहास और संस्कृति का हैं अनूठा संगम

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    पटना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है, जहां आप मात्र 50 रुपये में कई ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों की सैर कर सकते हैं। इनमें पटना संग्रहालय, दरभ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना जाएं, तो जरूर घूमें ये खूबसूरत जगहें (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पटना, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र रहा है, आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शहर में घूमना महंगा होता है, लेकिन पटना इस धारणा को तोड़ता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां आप सिर्फ 50 रुपए के अंदर कई ऐसी जगहों को घूमने का आनंद ले सकते हैं, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी अहम हैं। आइए जानते हैं पटना की इन जगहों के बारे में। 

    पटना संग्रहालय

    Patna Museum

    (Picture Courtesy: Instagram)

    पटना संग्रहालय शहर के सबसे मशहूर आकर्षणों में से एक है। यहां प्रवेश टिकट मात्र 50 रुपए है। संग्रहालय में मौर्य, गुप्त और मुगल काल की दुर्लभ कलाकृतियां, मूर्तियां, सिक्के और पांडुलिपियां संग्रहीत हैं। दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा यहां का मुख्य आकर्षण है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह जगह एक खजाने से कम नहीं।

    दरभंगा हाउस

    Darbhanga House

    (Picture Courtesy: Instagram)

    गंगा किनारे स्थित दरभंगा हाउस, जो अब पटना विश्वविद्यालय का हिस्सा है, राज परिवार की भव्य इमारत है। 50 रुपए की टिकट में आप इसकी सुन्दर वास्तुकला, बगीचों और ऐतिहासिक गलियारों को निहार सकते हैं। इमारत में इंडो-सारासेनिक शैली की झलक साफ देखी जा सकती है।

    पटना चिड़ियाघर

    सांची या राजगीर रोड पर स्थित पटना चिड़ियाघर (संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क) बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए परफेक्ट जगह है। यहां का प्रवेश शुल्क भी 50 रुपए ही है। चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुए, हिरण, और अलग-अलग पक्षियों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। हरियाली से घिरा यह स्थान शहर की भागदौड़ से दूर शांति देता है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Bihar Tourism (@tourismbihargov)


    बापू टावर

    Bapu Tower

    (Picture Courtesy: Instagram)

    बापू टावर शहर के केन्द्र में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसका नाम महात्मा गांधी के जीवन और मूल्यों के सम्मान में रखा गया। 50 रुपए में आप इस टावर में महात्मा गांधी के जीवन के अलग-अलग चरणों को देख सकते हैं। यह टावर स्वतंत्रता संग्राम और बिहार की संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है।

    सभ्यता द्वार

    Sabhyata Dwar

    (Picture Courtesy: Instagram)

    अगर आपका बजट और भी कम है, तो सभ्यता द्वार आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। यहां प्रवेश निःशुल्क है। यह स्मारक बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। रात के समय रोशनी से जगमगाता सभ्यता द्वार आकर्षक लगता है और यह शहर के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है।

    इन जगहों को देखने के लिए आप एक दिन का प्लान बना सकते हैं। सुबह पटना संग्रहालय से शुरुआत करें, फिर दरभंगा हाउस जाएं। दोपहर में चिड़ियाघर का      आनंद लें और शाम को बापू टावर व सभ्यता द्वार घूमें। इस तरह आप कम बजट में ही पटना की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक छटा का आनंद उठा सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- 'भीड़भाड़ से दूर, सुकून के करीब', आपके New Year सेलिब्रेशन को सुपर-डुपर हिट बना देंगी भारत की 5 जगहें