Parenting Tips: आपके बच्चे भी स्कूल जाने में करते हैं नखरे, तो उन्हें सुबह जगाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

समय पर न जागने पर बच्चों पर चिल्लाना और उन्हें सजा देना अक्सर व्यर्थ होता है क्योंकि वे आपके चिल्लाने को नजरअंदाज कर सकते हैं और अधिक समय तक बिस्तर पर रहना चाहते हैं। इससे उनपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सुबह स्कूल के लिए बच्चे को जगाने के और भी प्रभावी तरीके हैं आइए जानते हैं उनके बारे में।

बच्चों को सुबह स्कूल के लिए उठाने के 5 टिप्स

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Parenting Tips: गर्मियों की लंबी छुट्टी का वक्त खत्म हो चुकी है। गर्मियों में देर रात तक जगे रहने और सोने के समय में गड़बड़ी की वजह से अक्सर शेड्यूल बिगड़ जाता है। ऐसे में बच्चों को वापस पुराने शेड्यूल में लाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चों को स्कूल के लिए उठाना माता-पिता के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस आर्टिकल में हमने कुछ टिप्स दिए है, जिसकी मदद से आप बच्चों को स्कूल के लिए जगा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि बच्चे की नींद पूरी हो बच्चों को पर्याप्त नींद मिलनी चाहिए ताकि वे बिना किसी कठिनाई के समय पर जाग सकें। बहुत अधिक शोर, भाई-बहन या माता-पिता के खर्राटे, बहुत अधिक रोशनी, लेट नाइट सोना, ज्सादा मेहनत, सोने से पहले स्क्रीन पर समय बिताना, शाम को या सोने के समय कैफीन और चीनी से भरपूर आहार का सेवन आपके बच्चे की नींद को प्रभावित कर सकता है। बच्चों को ऐसे वातावरण में सोना चाहिए जहां वे सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें। मॉर्निंग रूटीन बनाएं बच्चों को खुदसे तैयार होने की आदत सिखाएं। इससे स्कूल शुरू होने से पहले वह समय से तैयार रहेगा और इस बीच आप बची हुई कमियों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका बच्चा तैयार होने के लिए आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। घर में सूदिंग म्यूजिक चलाएं बच्चों को संगीत सुनाकर उन्हें जगाना एक शानदार तरीका है। यह मूड बस्टर की तरह भी काम करेगा। आप चाहें तो एक रेगुलर सॉन्ग से उन्हें वक्त पर जगा सकती हैं। आपकी आवाज अच्छी हो या बुरी, इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी बच्चे को जागते हुए गाना गाना उतना ही मधुर लगता है, जितना उसे सुलाने के लिए। कुछ ऐसा पकाएं जिसकी खुशबू अच्छी हो खाने की महक से बच्चा जाग सकता है। आप चाहें तो अपने बच्चे की फेवरेट डिश बना सकती हैं। खाने की खुशबू उन्हें बिस्तर से बाहर निकलने में बहुत मदद करेगी। बच्चों को एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करें बच्चों को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे उन्हें रात को बेहतर नींद लेने में मदद भी मिलेगी। बस ध्यान रहे कि ये सब सोने से पहले न हो। आप सुबह उठकर बच्चों को हल्की एक्सरसाइज करने की आदत डाल सकते हैं। Picture Courtesy: Freepik

Edited By: Harshita Saxena