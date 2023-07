Home Attendant for Elderly: बुजुर्गों के लिए केयर केयर रखते वक्त इन बातों पर गौर कर लेना है जरूरी

Home Attendant for Elderly अगर आप वर्किंग हैं और आपके घर में बूढ़े माता- पिता भी रहते हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें केयर की जरूरत है जो आपके लिए नहीं पॉसिबल और इसके लिए आप केयर टेकर हायर करना चाह रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिसके बारे में यहां जानेंगे।

Home Attendant for Elderly: बुजुर्गों के लिए केयर टेकर हायर करते वक्त इन बातो का रखें ध्यान

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Home Attendant for Elderly: बुजुर्गों को भी छोटे बच्चों की ही तरह देखभाल की आवश्यकता होती है। अगर वो किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, तब तो उन्हें और ज्यादा केयर की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये एक टफ टास्क होगा, तो इसका एक ऑप्शन है नर्स रखने का, लेकिन बुजुर्गों के लिए किसी को भी हायर न कर लें। केयर टेकर चुनते वक्त कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग को केयरटेकर के लिए रेडी करें बुजुर्गों के लिए केयर टेकर रखने से पहले उन्हें इसके लिए तैयार करना बहुत जरूर है। बुजुर्गों को लगता है कि वो अपना काम खुद से कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी भी, तो घर का कोई सदस्य होना चाहिए साथ न कि कोई बाहर वाला। ऐसे में उन्हें केयर टेकर के लिए रेडी करना एक टास्क हो सकता है। घर के बड़े-बूढ़ों को केयर टेकर का कॉन्सेप्ट समझाएं और उनसे बात करवाएं। केयर टेकर को मेडिकल नॉलेज हो केयर टेकर को सिर्फ बेसिक नॉलेज ही नहीं, बल्कि थोड़ी-बहुत मेडिकल से जुड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, जिससे अगर कभी आपके बीमार पेरेंट्स को जरूरत पड़े, तो उन्हें समय पर सपोर्ट मिल स पड़ने पर वो साथ ही ये भी देखना होगा कि वो बुजुर्गों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। इससे आप केयर टेकर या नर्स के बिहेवियर का अंदाजा लगा सकते है। केयर टेकर का बुजुर्गों के साथ व्यवहार बुजुर्गों को मैनेज करना इतना आसान नही होता, बढ़ती उम्र के साथ उनका व्यवहार बच्चों जैसा होते जाता है, तो इस समस्या पर खींझने के बजाय उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। उनसे बातें करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें और उन्हें पॉसिबल हो तो तरह-तरह की एक्टिविटीज में बिजी रखें। अगर केयर टेकर में ये कमियां हैं, तो उसे बिल्कुल न हायर करें। फीडबैक देखकर हायर करें जिस तरह से आप कपड़े, खाने की रेटिंग देखकर उसे ऑर्डर करते हैं यहां तक कि कैब की बुकिंग करते वक्त ड्राइवर की भी रेटिंग देखते हैं, उसी तरह केयर केयर हायर करते वक्त भी जागरूक रहें। आजकल कई कंपनियां केयर टेकर प्रोवाइड करवाती हैं, तो कंपनी की जांच-पड़ताल कर लें उसके बाद केयर टेकर का फीडबैक। इससे आपको तसल्सी रहेगी कि आपके घर में बुजुर्ग सुरक्षित हैं। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh