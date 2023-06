Relationship Tips: इन छोटी-छोटी कोशिशों से बहुत ही आसानी से जीता जा सकता है पार्टनर का दिल

Relationship Tips शादी का बंधन बहुत नाजुक होता है। एक-दूसरे को समझ लिया तो जिंदगी आसानी से गुजरती है और नहीं समझा तो काटनी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग के अलावा प्यार दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रिलेशनशिप की गाड़ी को बढ़ाने के लिए तो आज हम आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप जीत सकते हैं पार्टनर का दिल।

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Relationship Tips: किसी भी रिश्ते में प्यार और अपनापन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये दोनों चीज़ें ही रिश्ते को मजबूत बनाती हैं खासतौर से पति-पत्नी के रिश्ते में। लव मैरिज में तो कपल एक-दूसरे को पहले से जानते रहते हैं, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में एक-दूसरे को जानने, समझने और प्यार-मोहब्बत बढ़ाने में अच्छा-खासा वक्त लग जाता है, तो अगर आपकी भी अरेंज मैरिज है या होने वाली है, तो पार्टनर का दिल जीतने में काम आएंगे ये टिप्स। समझें खामोशियों को अगर आपका पार्टनर आम दिनों की अपेक्षा थोड़ा शांत है, तो उससे बार-बार सवाल-जवाब करके इरीटेट न करें, बल्कि थोड़ी देर उन्हें अकेला रहने दें। उनकी खामोशी, उदासी का मतलब समझने की कोशिश करें। आई लव यू कहना भी है जरूरी वाकई ये तीन शब्द जादू का काम करते हैं। पार्टनर आपके लिए कुछ ऐसा करता है जिससे आपको खुशी हो, तो उन्हें थैंक्यू की जगह आई लव यू कहें। वैसे आई लव यू कहने के लिए किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरी नहीं, बल्कि जब आपको फील हो, तब पार्टनर के प्रति अपना प्यार व आभार जताएं। गलती की है तो उसे स्वीकारें प्यार में थोड़ी-बहुत तकरार जरूरी है, लेकिन ये तकरार इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए जिससे रिश्ते में दूरियां बढ़नी लगें, तो अगर आपके बीच लड़ाई हुई है और गलती आप की है, तो बिना ज्यादा संकोच किए माफी मांग लें। इसमें कोई बुराई नहीं उल्टा आप ये आपकी समझदारी ही दिखाती है। पार्टनर को खाना बनाकर खिलाएं अगर आपकी पार्टनर आपको खाना बनाकर खिला रही है तो समझें की वह भी आपका दिल जीतना चाहती है। ऐसा कर आप भी अपनी पार्टनर का दिल जीत सकते हैं। आप भी अपनी पार्टनर के लिए खाना बनाकर उसे खिलाएं। ना सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि आपकी पार्टनर को इससे यह पता चले की आप उनके लिए कितना कर सकते हों। ऐसा देख आपकी पार्टनर के दिल में आपके लिए और भी ज्यादा इज्जत और प्यार बढ़ जाएगा। सपोर्ट करें रिलेशनशिप में पार्टनर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। फिजिकली सपोर्ट के साथ ही मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पार्टनर को ये फील होता है कि आप उसके बारे में सोचते हैं और ये सोच आपसी प्यार और अपनापन बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Pic credit- freepik

