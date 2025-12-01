"सबके मम्मी-पापा अच्छे हैं, बस आप ही स्ट्रिक्ट हो"- क्या आपका बच्चा भी करता है ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सान्वी अभी 14 साल की है और भावनात्मक तौर पर काफी संवेदनशील भी। ऐसे में उसके माता-पिता उसकी हर इच्छा को सिर-आंखों पर रखते हैं, ताकि वो किसी बात पर आहत न हो जाए। स्मार्टफोन दिलाने से लेकर आनलाइन खरीदारी तक, जो सान्वी चाहे बस वही होता है। अगर ऐसा न हो तो सान्वी बस इतना ही कहती है ‘मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। सबके मम्मी-पापा इतने अच्छे हैं, मेरे साथ ही आप लोग स्ट्रिक्ट रहते हो।’

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आपने भी ऐसा कुछ सुनकर अपने बच्चे की जिद पूरी की है तो आप अकेले नहीं हैं। ये वाक्य किसी भी उम्र के बच्चों, खासकर टीनएजर्स का भावनात्मक हथियार होते हैं। जब बच्चे अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए कुशलता से या भावनात्मक मोल-तोल करते हैं।

इसके अलावा कई बार खुद माता-पिता भी इसी चिंता में रहते हैं कि कहीं उनकी डांट-फटकार या मनाही से बच्चे आहत होकर कोई गलत कदम न उठा लें। इसके चलते वे आवश्यक सीमाओं में भी ढील देने लगते हैं। इसी को सरल भाषा में मैनिपुलेट करना कहते हैं।

यह है भावनात्मक हथियार बच्चों द्वारा मैनिपुलेशन की जड़ें अक्सर पिछले अनुभवों में छिपी होती हैं, जहां उन्हें अपनी जिद पर ‘जीत’ हासिल हुई हो। हालांकि बच्चों के मैनिपुलेशन के पीछे उनकी कुछ असली जरूरतें भी हो सकती हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन या एंग्जायटी, जिसे वे सीधे व्यक्त करने के बजाय भावनात्मक दबाव डालकर प्रकट करते हैं।

आमतौर पर बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं जैसे- एक ही बात को बार-बार पूछना, जब तक कि माता-पिता थक न जाएं। माता-पिता के कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाना (एक ही बात दोनों से अलग-अलग पूछना)।

कई बार तो बच्चे भावनात्मक रूप से गिल्ट देने लगते हैं जैसे ‘आपको बस दीदी ही अच्छी लगती है’ या ‘आप मेरे स्कूल फंक्शन में नहीं आए तो उसके बदले में मुझे नए कपड़े चाहिए।’ इसके अलावा टीनएजर्स का सबसे बड़ा हथियार होता है तुलनात्मक दबाव डालना। जैसे कि ‘मेरी कक्षा में सबके पास फोन है, आप ही मुझे नहीं दे रहे!’