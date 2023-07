इन आदतों की वजह से आ सकती है दोस्ती में दरार, कहीं आप भी नहीं करते ऐसा?

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत पुराना और अच्छा दोस्त ऐसा रूठा कि फिर कभी जिंदगी में बात ही नहीं हो पाई? अगर इसका जवाब हां है तो इसकी क्या वजहें हो सकती हैं ये जानना जरूरी है। इसके पीछे आपकी कुछ ऐसी आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं जिनसे उन्हें दुख पहुंचा हो। आज हम इन्हीं आदतों के बारे में बात करेंगे।

दोस्ती में दरार की वजह बन सकती हैं ये आदतें

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। दोस्ती का रिश्ता हर किसी के लिए बहुत ही खास होता है। वो दोस्त ही तो होते हैं, जिनसे आप अपनी हर एक बात दिल खोलकर, बिंदास होकर शेयर कर सकते हैं। इस चीज़ का पूरा यकीन होता है कि दोस्त आपको किसी भी बात पर जज नहीं करेंगे, लेकिन दोस्ती के कुछ अपने रूल्स भी होते हैं, जिन्हें इस रिश्ते में नजरअंदाज करना दोस्ती में दूरियों की वजह बन सकता है। तो कौन सी हैं वो आदतें, जो दोस्ती के रिश्ते में ला सकती हैं कड़वाहट, जान लें यहां। पीठ पीछे बुराई करना दोस्ती का सबसे पहला रूल होता है कि न आप अपने दोस्त की बुराई करेंगे और न ही कोई और करे तो आपको सुनना चाहिए। अगर आपको आपके दोस्त की कोई आदत अच्छी नहीं लगती, तो उसके मुंह पर बोलें, पीठ पीछे बात करने की आदत छोड़ दें। सोचिए आपकी इस आदत से दोस्त को कितनी ठेस पहुंचेगी। झूठ बोलना ऑफिस, कॉलेज या घर के आसपास कोई आपका सच्चा दोस्त है, तो उससे झूठ बोलने की गलती न करें। ऐसे में जब आपके दोस्त को सच्चाई पता लगती है, तो उसे दुख पहुंचता है और यहीं से दोस्ती का रिश्ते में दरार आने लगती है। दोस्ती में बिंदास होकर सच बोलना चाहिए क्योंकि दोस्त आपको जज नहीं करते, उल्टा आपका साथ देते हैं। मजाक उड़ाना हां, वैसे तो दोस्ती में मौज-मस्ती, एक-दूसरे की टांग खिंचने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कई बार ये मौज-मस्ती एक-दूसरे को नीच दिखाने में तब्दील हो जाती है। दोस्ती में अगर कोई एक दूसरे को किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो साफ है कि ये दोस्ती लंबे समय तक नहीं चलने वाली। धोखा देना अगर आपका दोस्त आपको अपना अजीज समझकर कुछ पर्सनल बातें शेयर करता है, तो उसे अपने तक ही रखें, लेकिन कई बार जानबूझकर, तो कभी मस्ती या शरारत में हम वो बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं। ये आदत बहुत ही खराब होती है और ये दोस्ती टूटने की एक बड़ी वजह हो सकती है। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh