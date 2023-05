नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। World Red Cross Day 2023: 'रेडक्रॉस' एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के अलावा आकस्मिक दुर्घटनाओं में घायलों, रोगियों, आपातकाल और युद्धकालीन बंदियों की देख-रेख करती है। रेडक्रॉस की स्थापना साल 1863 में हुई थी, जिसका मुख्याल जेनेवा में है। रेडक्रॉस की स्थापना मानवता प्रेमी जीन हेनरी ड्यूनेंट द्वारा की गई थी, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ही हर साल दुनियाभर में 8 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और संस्था की गतिविधियों से आम आदमी को अवगत कराने के प्रयास किए जाते हैं।

रेडक्रॉस दिवस का इतिहास

डयूनेंट ने इटली में युद्ध के दौरान रक्तपात का ऐसा मंजर देखा था, जब चिकित्सीय सहायता के अभाव में युद्धक्षेत्र में अनेक घायल सैनिक दर्द से तड़प रहे थे। ऐसे घायलों की सहायता के लिए उन्होंने स्थाई सीमितियों के निर्माण को लेकर आवाज बुलंद की, जिसका असर भी दिखा। युद्ध में घायलों की स्थिति में सुधार के साधनों का अध्ययन करने के लिए उसके बाद एक आयोग का गठन किया। गया, जिसके सदस्य जनरल डूफोर, स्विस सेना के सेनापति गस्टवे मोइनिए, हेनरी डयूनेंट, डॉ. लुई एपिया और डॉ. थियोडोर मोनोई थे। 26 से 29 अक्टूबर 1863 तक जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई, जिसमें रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए और रेडक्रॉस आंदोलन का विकास करते हुए आहत सैनिकों और युद्ध पीड़ितों की सहायता संगठित करने के लिए दुनियाभर के सभी देशों में राष्ट्रीय सीमितियां बनाने पर जोर दिया गया। मानव सेवा के लिए हेनरी डयूनेंट को साल 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। मानवीय सेवा को समर्पित रेडक्रॉस के उल्लेखनीय कार्यों की बदौलत इस संस्था को भी साल 1917, 1944 और 1963 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।

विश्व रेडक्रॉस डे 2023 की थीम

साल 2023 के लिए विश्व रेडक्रॉस डे का थीम है "एवरीथिंग वी डु कम्स फ्रॉम द हार्ट" (Everything We Do comes from the Heart)

रेडक्रॉस ने दिया दुनिया को पहला ब्लड बैंक

शुरुआती दौर में रेडक्रॉस की भूमिका युद्ध के दौरान बीमार और घायल सैनिकों, युद्ध करने वालों और युद्धबंदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उन्हें उचित उपचार सुविधाएं उपबल्ध कराने तक ही सीमित थी, लेकिन अब इस संस्था के दायित्वों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के किसी भी भाग में भूकंप, बाढ़, भू-स्खलन व अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आती है, तो सबसे पहले रेडक्रॉस सोसाइटी की टीमें वहां पहुंचकर राहत कार्यों में जुट जाती हैं। रेडक्रॉस की पहल पर दुनिया का पहला ब्लड बैंड अमेरिका में 1937 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में दुनियाभर के अधिकांश ब्लड बैंकों की देखरेख रेडक्रॉस और उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा की जाती है।

कौन थे हेनरी डयूनेंट?

जेनेवा में 8 मई 1928 को जन्मे डयूनेंट एक स्विस व्यापारी और समाजसेवक थे, जो 1859 में हुई सालफिरोनो (इटली) की लड़ाई में घायल सैनिकों की दुर्दशा देख बहुत आहत हुए क्योंकि युद्धभूमि में पड़े इन घायल सैनिकों के उपचार के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं ती। युद्ध मैदान में घालय पड़े इन सैनिकों के दर्दनाक हालातों पर अपने कड़वे अनुभवों के आधार पर उन्होंने 'मेमोरी और सालफिरोनो' नामक एक पुस्तक भी लिखी और 1863 में रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समीति आईसीआरआई का गठन किया। हेनरी डयूनेंट ने 30 अक्टूबर 1910 को हैदन में 82 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली।

Pic credit- freepik