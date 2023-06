World Elder Abuse Awarness Day: इस थीम के साथ मनाया जा रहा है इस साल विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। World Elder Abuse Awarness Day: दुनियाभर में हर साल 15 जून का दिन World Elder Abuse Awarness Day (WEAAD) के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद ही है बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की तरफ लोगों का ध्यान आर्कषित करना, उन्हें जागरूक करना और इसे रोकने के प्रयास करना।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का इतिहास

2006 में, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज (INPEA) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संयुक्त रूप से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की शुरुआत की थी। जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों पर दुनियाभर का ध्यान आकर्षित करना था। इसके साथ ही उनकी मदद के लिए एक मंच तैयार करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज के अनुरोध के बाद ऑधिकारिक रूप से वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाने की मान्यता दी थी।

क्या है इसे मनाने का उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से, दुनिया में हर 6 में से 1 बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो वाकई दुख की बात है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमान है कि भविष्य में ऐसे मामले बढ़ेंगे क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि वो अपनी लाइफ में किसी की दखलअंदाजी नहीं चाहते फिर चाहे वो उनके अपने ही क्यों न हों। इसके तरह उनके साथ शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल और भी कई तरह की हिंसा करते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों को बुजुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार, उनकी सेहत, सामाजिक और जरूरतों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का महत्व

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस समाज में रह रहे वृद्ध लोगों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना, उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2023 की थीम

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2023 के लिए थीम है “Closing the Circle: Addressing Gender-Based Violence (GBV) in Older Age Policy, Law, and Evidence-based Responses.”

Pic credit- freepik