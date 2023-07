Social Media Giving Day 2023: जानें क्या है सोशल मीडिया गिविंग डे और कैसे हुई इसकी शुरुआत

Social Media Giving Day 2023 हर साल 15 जुलाई को सोशल मीडिया गिविंग डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2013 में हुई थी जिसने अनेकों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला और लगातार इस ओर अग्रसर है। आइये जानते हैं कि आखिर सोशल मीडिया गिविंग डे क्या है इस दिन को क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है।

क्या है सोशल मीडिया गिविंग डे जानें

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Social Media Giving Day 2023: सोशल मीडिया गिविंग डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्घाटन Givver.com द्वारा किया गया, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है और साल 2013 से ट्विटर के माध्यम से धन जुटा रहा है। Giver.com के ओनर हैं क्रिस सोमरस, जो लोगों कोसोशल नेटवर्क के माध्यम से दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्रिस सोमर्स लोकप्रिय पाई पिज़्ज़ेरिया सीरीज के संस्थापक भी हैं। सोशल मीडिया गिविंग डे 2023: महत्व यह दिन हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सोशल मीडिया को चैरिटी और दान देने वाले एक मंच के रूप में बढ़ावा देना है और दान देने के महत्व पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। कोविड 19 महामारी के दौरान, सोशल मीडिया ने एक मंच के रूप में काफी अहम भूमिका निभाई थी और बड़ी संख्या में लोगों की पैसे सहायता की। Givver.com अपनी सरल पहल के माध्यम से बहुत से लोगों की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया गिविंग डे 2023: इतिहास साल 2013 में, Givver.com के कर्मचारियों ने पूरे अमेरिका में निर्वाचित अधिकारियों के साथ काम करते हुए पांच महीने बिताए। इसमें इस दिन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चैकिटेबल ऑर्गनाइजेशन, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आदि को भी शामिल किया गया। इस दौरान इनसे चैरिटी करने के लिए कोई दबाव नहीं किया गया था बल्कि लोगों से केवल अपनी पसंदीदा या चैरिटी करने वाली चीजों को दान करने के लिए कहा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी गवर्नर और मेयर्स ने 15 जुलाई को सोशल मीडिया गिविंग डे के रूप में घोषित किया।

